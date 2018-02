Nova unitat d'urgències i hospitalització per a adults amb malalties mentals

L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti) ha posat en marxa unes noves urgències psiquiàtriques i una nova unitat d'hospitalització per a adults que, més enllà del problema de salut que els hagi dut a l'hospital en un moment determinat, també requereixen una atenció especialitzada en salut mental. Segons el director del CatSalut, David Elvira, el fet que aquests pacients puguin ser atesos en un centre hospitalari en les mateixes condicions que la resta de pacients afavoreix la «desestigmació» del col·lectiu.

La creació d'aquesta nova unitat implica el trasllat de les urgències psiquiàtriques del Centre Assistencial Emili Mira (CAEM) a l'Hospital Germans Trias, on s'han invertit prop de 3,5 MEUR per adequar els espais a les necessitats dels pacients psiquiàtrics. Les urgències estan instal·lades en una zona d'especial seguretat a la planta baixa, mentre que les habitacions d'ingrés hospitalari s'han ubicat a la dotzena planta.

El director del CatSalut ha destacat la importància de tenir un servei integral com aquest, davant el que considera una societat «cada cop més fràgil», ja no només patològicament, sinó també socialment.

Des d'aquesta unitat de Can Ruti s'ofereix una atenció hospitalària integral als pacients amb una possible patologia psiquiàtrica aguda i en les mateixes condicions que la resta de problemes de salut. «És important que tots els pacients entrin per la mateixa porta d'urgències i afavorir la desestigmatització», afirma Elvira.