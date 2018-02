Tots els CAP disposaran aquest any d'un equip especialitzat en salut mental

Salut mental

El departament de Salut continua estenent el nou model comunitari d'atenció a la salut mental i a les addiccions i ho fa amb la contractació de 650 nous professionals que s'incorporaran a diversos programes per poder millorar la detecció i el tractament de les persones que estan afectades per algun tipus de trastorn. 200 d'aquests professionals, psiquiatres, psicòlegs o infermers, permetran que des d'aquest any tots els CAP catalans disposin d'un equip d'atenció a la salut mental, per als casos més lleus. 175 professionals més s'han contractat per a l'atenció dels trastorns més greus mentre que la resta atendran altres programes o iniciatives de caire comunitari. L'objectiu d'aquest canvi de model, que recupera els plans del 2007, és poder detectar precoçment qualsevol inici de trastorn, reduir la medicalització i evitar hospitalitzacions.

Així, el departament de Salut reforçarà els equips professionals amb especialistes en salut mental que treballen des dels centres d'atenció primària. Dels 100 professionals que hi ha actualment, aquest 2018, s'arribarà als 300, de manera que tots els centres d'atenció primària de Catalunya podran donar aquest servei, que té per objectiu millorar l'atenció dels trastorns més lleus, com poden ser la depressió o l'ansietat, i fer detecció precoç d'altres patologies que poden empitjorar el diagnòstic si no s'agafen a temps.

Aquests 200 nous professionals formen part dels 650 que ha contractat salut aquest any per impulsar i reforçar aquest nou model d'atenció comunitària per a la salut mental, i es recuperen els projectes que, per culpa de la crisi econòmica, van quedar aturats des del 2007. Així, 175 professionals més se sumaran als equips especialitzats que treballen des dels centres de salut mental d'adults o d'infants i joves, i que tracten sobretot trastorns greus. Els 275 restants són personal que s'ha integrat o s'integrarà en programes concrets també destinats a l'atenció comunitària i la prescripció social per fomentar una prevenció de la salut mental integral.

L'impuls a l'atenció comunitària sobretot des de l'atenció primària vol ajudar a reduir la medicalització dels pacients, la detecció precoç, l'apoderament dels pacients i la seva participació en els tractaments, i garantir una atenció totalment integral a la persona. Així ho defineix la directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions, Cristina Molina, que creu que és un dels reptes de Catalunya, ja que les persones amb problemes de salut mentals greus viuen de mitjana uns 15 anys menys que la resta de la població.

El 2017, la salut mental va ser dotada amb el seu màxim pressupost que va créixer en 70 MEUR, elevant-lo a 440 MEUR. El 62% d'aquest pressupost es destina a programes d'atenció comunitària per superar l'objectiu fixat per a l'any 2020, que és del 60%.