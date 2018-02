Web amb informació fiable de malalties amb continguts de metges i pacients

Salut a Internet

«Quan et diagnostiquen una malaltia vols obtenir informació, però on l'has de buscar? A Google et poden sortir coses que vés a saber qui les ha escrit». Així ho expressa la berguedana Tanit Tubau, a qui van diagnosticar la malaltia de Chron als 9 anys. Ella és una de les pacients que participa al web PortalCLÍNIC (portal.hospitalclinic.org).

Es tracta d'un portal creat per l'Hospital Clínic de Barcelona que té com a objectiu oferir informació sobre salut que sigui fiable i contrastada i que també inclou la veu de pacients. El web ofereix de moment una seixantena de continguts elaborats i avalats per 200 professionals mèdics i d'infermeria de l'Hospital Clínic sobre malalties, proves i consells de salut i s'ampliarà amb més informació en una segona fase, en què també es potenciarà la interacció amb els usuaris. «Volem donar llum als pacients, que busquen missatges clars i que estiguin bastats en l'evidència científica», assegura el director mèdic del Clínic, Antoni Castells.

Els impulsors del PortalCLÍNIC destaquen dades com que el 60% dels ciutadans de l'Estat espanyol busca informació sobre salut a Internet, però que només el 38% es refia dels resultats de la seva cerca. En canvi, el 92% confia en la informació que ofereixen els professionals sanitaris.

Per donar resposta a aquesta demanda d'informació a la xarxa, l'Hospital Clínic de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació BBVA, ha creat aquest portal que ofereix continguts fiables i entenedors i que també vol ser un contrapunt a les informacions que no es basen en evidències científiques, però que «es venen molt fàcilment, distorsionen i confonen els pacients», remarca Castells.



«Informació que et cuida»

Sota el lema «Informació que et cuida», PortalCLÍNIC vol millorar el coneixement general sobre la salut i promoure la prevenció de determinades malalties. Els promotors del web també esperen que, quan es diagnostiqui una malaltia, el portal s'integri en el procés assistencial perquè els professionals puguin prescriure informació als pacients i contribuir al seu apoderament. «Considerem que la informació contrastada ajuda en la salut», destaca el director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Josep Maria Campistol. El pacient informat redueix la incertesa, minimitza els efectes psicològics de les patologies, incorpora hàbits saludables i compleix millor els tractaments, fet que repercuteix en millors resultats de salut.

Precisament un dels objectius del projecte és fomentar la figura del pacient apoderat, és a dir, aquell que és capaç de participar activament en el procés i control de la malaltia i en la presa de decisions per augmentar l'adherència i eficàcia als tractaments. «La salut ja no és unidireccional, és bidireccional», puntualitza Campistol. S'estima que actualment el 21% de la població respon al perfil de pacient apoderat.



Portal de referència mundial

Després de tres anys de preparació, el web s'ha posat en marxa amb la «vocació de ser el portal de salut de referència a nivell mundial», afirma Campistol. El director general del Clínic assenyala que el projecte té un clar objectiu de servei a la societat i als pacients, però també per a l'hospital: «Estem segurs que podrem treure'n un rendiment intel·lectual que pot ser molt positiu. Tenim una gran quantitat d'informació i és bàsic que la utilitzem». El projecte de la web s'emmarca en el Pla Estratègic 2016-2020 de l'Hospital Clínic.

La pàgina web ha tingut durant els tres anys de preparació un pressupost d'1,4 milions d'euros, que han estat aportats per la Fundació BBVA. En els propers dos anys, en què s'han d'ampliar els continguts, actualitzar-los i potenciar la interacció del web, el projecte disposa de mig milió d'euros anuals. El president de la Fundació BBVA, Francisco González, i el director de la Fundació, Rafael Pardo, celebren la posada en marxa del que considera una «poderosa eina».