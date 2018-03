Fer-se espetegar els dits de les mans: és bo o és dolent?

Fer-se espetegar els dits de les mans és un tic que allibera tensió. Però per als que ho escolten es pot convertir en un suplici. Què hi ha de dolent en aquest hàbit? La veritat és que hi ha opinions per a tots els gustos.

El president del Consell General de Col·legis de Fisioterapeutes d'Espanya, Miguel Villafaina Muñoz, considera que és "gairebé segur" que hi hagi una relació entre aquesta costum i la posterior aparició de l'artritis, encara que la controvèrsia al voltant d'aquest assumpte és molta.

Així, per exemple, el servei de Medicina Interna de l'Hospital Mount Carmel Mercy de Detroit ha elaborat un estudi en el qual descartava una relació especial entre fer-se espetegar els dits i el debilitament dels ossos.

Quan es fan espetegar les falanges dels dits, es disminueix la pressió de l'interior de la càpsula articular, el que causa que els gasos que estan en ella (oxigen, nitrogen i diòxid de carboni) queden alliberats a la cavitat de l'articulació i provoquen el soroll d'aquest espetec tan característic. Aquesta situació pot produir-se també en les articulacions dels peus, encara que no de manera voluntària.

El gran risc està en la reiteració

Segons Villafaina, el gran risc està en realitzar de forma reiterada aquest gest, el que pot iniciar un procés degeneratiu que acabi en artrosi, segons destacava a l'agència Europa Press el passat any. Així mateix, indica Villafaina, hi ha efectes secundaris, que es corresponen amb la debilitat muscular, la inflamació i el dolor articular.

Si aquest costum està associada a algun episodi freqüent d'ansietat, és convenient acudir a algun especialista que ajudi a recórrer a una solució alternativa en moments d'estrès.

L'hàbit de fer-se petar els dits també deixa episodis curiosos. El metge californià Donald Unger va obtenir el 2009 el premi 'Ig Nobel' després d'analitzar l'estat de les seves articulacions després de fer-les espetegar durant 60 anys tots els dies. Segons Unger, els seus dits funcionaven igual que sempre i no presentava cap símptoma d'artritis.