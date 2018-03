La medicina, més a prop de l'anticonceptiu masculí

Una nova píndola anticonceptiva per a homes sembla ser segura quan s'usa diàriament durant un mes, amb respostes hormonals consistents amb anticoncepció efectiva, diuen els investigadors de l'estudi que l'ha fet possible. Els resultats del seu treball, realitzat en 83 homes, es presentarà diumenge a ENDO 2018, la 100a reunió anual de la Societat Endocrina nord-americana, que se celebra a Chicago, Illinois, Estats Units.

Igual que la píndola per a dones, l'anticonceptiu oral masculí experimental -DMAU- combina l'activitat d'un androgen (hormona masculina) com la testosterona i un progestagen, i es pren una vegada al dia, detalla la investigadora principal de l'estudi, Stephanie Page, professora de Medicina a la Universitat de Washington, a Seattle, Washington, Estats Units.

"DMAU és un important pas endavant en el desenvolupament d'una píndola masculina diària -diu Page-. Molts homes diuen que preferirien una píndola diària com a anticonceptiu reversible, en lloc d'injeccions d'acció prolongada o gels tòpics, que també estan en desenvolupament".

El progrés cap a una píndola anticonceptiva masculina s'ha vist obstaculitzat perquè, segons Page, les formes orals disponibles de testosterona poden causar inflamació hepàtica i s'eliminen del cos massa ràpid per a la seva administració un cop al dia, pel que requereixen dues dosis diàries. No obstant això, DMAU conté undecanoat, un àcid gras de cadena llarga, que Page diu que alenteix aquesta expulsió. DMAU està sent desenvolupat pels Instituts Nacionals de Salut, l'Institut Nacional de Salut Infantil i Desenvolupament Humà Eunice Kennedy Shriver, que van finançar aquest estudi.

L'estudi va incloure a cent homes sans, d'entre 18 i 50 anys, i es va dur a terme al Centre Mèdic de la Universitat de Washington i al Centre mèdic Harbor-UCLA a Torrance, Califòrnia, dirigit per la coautora Christina Wang. Els investigadors van provar tres dosis diferents de DMAU (100, 200 i 400 mil·ligrams o mg) i dues formulacions diferents dins de les càpsules (oli de ricí i pols).

Cada grup de dosi inclou cinc subjectes que van ser assignats aleatòriament per rebre un placebo inactiu i altres de 12 a 15 homes que van rebre DMAU. Els subjectes van prendre el medicament o el placebo durant 28 dies un cop al dia amb menjar, ja que s'ha de prendre DMAU amb aliments perquè sigui efectiu.

Un total de 83 homes van completar l'estudi, amb mostres de sang i proves d'hormones i colesterol en el primer i últim dia de l'estudi. A la dosi més alta de DMAU provada, 400 mg, els subjectes van mostrar una "marcada supressió" dels nivells de la seva testosterona i dues hormones requerides per a la producció d'esperma. Els baixos nivells, segons Page, són consistents amb l'anticoncepció masculina efectiva que es mostra en els estudis a més llarg termini.

"Tot i tenir baixos nivells de testosterona circulant, molt pocs subjectes van informar de símptomes consistents amb deficiència o excés de testosterona", apunta Page. Tots els grups que van prendre DMAU sí van presentar augment de pes i disminució del colesterol HDL ( "bo"), que segons Page eren efectes lleus. Tots els subjectes van passar les proves de seguretat, inclosos els marcadors de funció hepàtica i renal.

"Aquests resultats prometedors no tenen precedents en el desenvolupament d'un prototip de píndola masculina -subratlla Page-. Actualment, s'estan duent a terme estudis a més llarg termini per confirmar que la DMAU presa cada dia bloqueja la producció d'esperma".