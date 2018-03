Quatre consells per evitar els marejos dels nens al cotxe

El mareig al cotxe és un problema bastant freqüent. Es tracta d'una sensació desagradable de malestar, suor freda, nàusees i altres manifestacions com badalls o pal·lidesa, fins arribar als vòmits. Sol ser bastant freqüent en els menors i pot esdevenir un gran problema a l'hora de viatjar i desplaçar-se.

"Aquests símptomes sorgeixen per l'acceleració i desacceleració lineal i angular d'una manera repetida durant un trajecte. Pot aparèixer en viatges per mar, aire, cotxe, tren i en atraccions", expliquen des de la Clínica Universitat de Navarra (CUN).

En concret, assenyalen que la causa primària d'aquesta afectació és l'estimulació excessiva de l'aparell vestibular pel moviment. "El cervell sent el moviment a través dels senyals provinents de l'oïda interna, els ulls, els músculs i les articulacions. Quan rep senyals que no coincideixen pot sorgir el mareig per moviment", explica.

Per exemple, diu que dins d'un vaixell, l'oïda interna percep el moviment, però els ulls no poden indicar que s'està movent. "La susceptibilitat individual és molt variable. Els estímuls visuals (per exemple, un horitzó en moviment), la mala ventilació (fums, monòxid de carboni, vapor) i els factors emocionals (per exemple, por, ansietat) actuen juntament amb el moviment per precipitar un atac ", afegeix.

Quan comença a marejar-se un menor

En aquest sentit, en una entrevista amb Infosalus, el cap de Pediatria dels hospitals Vithas Nisa a València i Castelló, Javier Miranda, explica que és molt estrany que es maregin els nens molt petits, per sota dels dos anys, però per sobre d'aquesta edat assenyala que augmenta la sensibilitat de marejar-se al cotxe, especialment fins a l'adolescència, baixant la seva incidència a partir dels 12 anys; si bé hi ha persones que se segueixen marejant al cotxe durant tota la seva vida.

Des de l'Associació Españolade Pediatria d'Atenció Primària (AEPap) donen una sèrie de consells per prevenir el mareig al cotxe:

1. En viatges curts és millor no menjar res abans; si és llarg és preferible menjar lleuger i evitar greixos i fregits.

2. Evitar realitzar activitats que obliguin a fixar la vista en un objecte proper, com llegir o jugar a videojocs durant el viatge. L'ideal és que mirin cap endavant objectes llunyans.

3. Cal animar el nen a que s'adormi, ja que durant el son no apareixen els marejos.

4. Una bona ventilació del cotxe és important, així com l'evitació d'olors fortes; per descomptat, també del fum del tabac.

"En qualsevol cas, cal estar preparat per a la possibilitat que els nens vomiten durant el viatge, de manera que és aconsellable que disposin d'una bossa o cubell de plàstic als quals poder recórrer ràpidament si es dóna el cas. Quan els símptomes del mareig són intensos pot ajudar l'ocupació d'algun medicament, encara que usat amb prudència i consultant prèviament a la seva pediatre ", afegeix.