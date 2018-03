La meningitis infantil es podrà detectar en tres segons

Un nou dispositiu de la startup catalana New Born Solutions permetrà detectar la meningitis infantil en tres segons i de manera no invasiva. L'empresa ha desenvolupat un prototip que es col·loca sobre el cap dels nadons i determina a través d'ultrasons la concentració de glòbuls blancs, que serveix d'indicador d'aquesta infecció.

Aquesta startup és una de les vint empreses emergents que ha rebut l'ajut de 75.000 a fons perdut de Startup Capital d'ACCIÓ, l'agència de la Generalitat per a la competitivitat de l'empresa. New Born Solutions, situada al Parc Científic de Barcelona i amb quatre treballadors, preveu començar a comercialitzar aquest aparell a partir del 2020 a l'Estat i després a Europa.

Aquest dispositiu pioner, semblant a un bolígraf, s'ha de situar sobre la fontanel·la del nadó, la zona del crani que encara no s'ha tancat completament, i en qüestió de segons detecta la concentració de glòbuls blancs.

Segons el fundador i CEO de l'empresa, Xavier Jiménez, això permet fer un "cribratge ràpid de meningitis", que ara es detecta amb el mètode de la punció lumbar, l'únic existent. "És una tècnica invasiva, no està exempta de risc, no sempre és tolerable pel pacient i resulta negativa en el 95% dels casos", afirma Jiménez. Per això explica que els metges opten per realitzar tractaments preventius.

Amb aquesta nova tecnologia, es limitarà l'ús de la punció lumbar als pocs casos en què ja s'hagi detectat la infecció i calgui trobar el tipus de patogen que la provoca per escollir el tractament adequat. A més, amb el nou aparell es podrà monitoritzar la resposta del pacient a la medicació. L'empresa s'ha centrat en aquesta malaltia per la seva gravetat, sobretot entre lactants, però té previst estendre aquest sistema de detecció a altres infeccions.

La meningitis és una infecció greu que afecta el cervell i el sistema nerviós central, i que si no es detecta ràpidament pot resultar letal. A Catalunya, a principis d'aquest 2018 van morir dues nenes a causa d'aquesta malaltia.