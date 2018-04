Les farmàcies catalanes es queden sense Dalsy

El Dalsy, un dels medicaments infantils més populars, està desapareixent de les farmàcies catalanes i estatals. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, admet ja que hi ha un problema de subministrament d'aquest medicament en la seva versió de 20 mg / ml.

Dalsy conté ibuprofèn com a principi actiu i pertany a un grup de medicaments anomenats antiinflamatoris no esteroïdals (AINE). Aquest medicament s'utilitza en lactants majors de 3 mesos i nens fins a 12 anys per a l'alleugeriment simptomàtic dels dolors ocasionals lleus o moderats, així com en estats febrils.

El seu característic sabor i color taronja facilita que els més petits s'ho vulguin prendre, de manera que s'ha convertit en un dels medicaments més consumits pels nens. Precisament per aquest motiu, el desproveïment del Dalsy, que sembla ser puntual, ha provocat que molts pares posen el crit al cel.

Fa algun temps Dalsy va estar en el centre de la polèmica després que es denunciés que en el prospecte d'aquest fàrmac s'ometien alguns efectes secundaris ocasionats pel seu colorant ataronjat. No obstant això, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris va concloure que no hi ha cap perill. En la seva opinió, caldria ingerir diversos flascons de forma continuada perquè pogués haver algun tipus de perill.

En qualsevol cas, tot i la preocupació que puguin tenir molts pares pel desproveïment de Dalsy a les farmàcies catalanes, hi ha diversos medicaments genèrics que compleixen la mateixa funció i que sí que estan disponibles.