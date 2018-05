Aquest és en Josep Pelegrín, el protagonista del Repte Fit

Josep Pelegrín va néixer a Sabadell. És de la collita del 1980. De ben jove descobreix la seva vocació pel món de la restauració i als 14 anys comença a estudiar hoteleria a l´Escola Joviat de Manresa, on se li desperta la passió pel servei i l´atenció als clients de restaurant. Aprofita tots els períodes de vacances per seguir formant-se, i treballa arreu (Espanya, Anglaterra, Suècia... ). L´estiu del 1999 té el privilegi de formar part de l´equip de sommeliers d´El Bulli, on aprèn dels millors i comprova que això del vi és el que realment el fa vibrar. A partir d´aquí, fa cursos de sommelier, de tast de vins i tot allò relacionat amb aquest món.

Diplomat en Turisme i sommelier de professió, s´empelta definitivament al Bages l´any 2003, quan coneix la seva companya de viatge. Un viatge del qual neixen el 2009 i el 2011 (per cert, dues molt bones collites al Bages) l´Oriol i l´Elena.

Els anys 2014 i 2015 guanya el títol de Millor Sommelier de Catalunya i és nomenat Confrare de Mèrit de la Confraria dels Vins del Bages. I el 2016, després de quedar durant tres edicions consecutives entre els tres primes, finalment obté el títol de Millor Sommelier d´Espanya.

És autor del llibre «El Vins del Pla de Bages», de Pagès Editors, publicat l´octubre del 2016. És un gran apassionat, enamorat i defensor dels vins de casa seva, el Bages. Actualment es dedica a la docència i aporta el seu granet de sorra en la formació de futurs professional d´hoteleria a l´Escola Joviat, on també és el coordinador del Diploma de Sommelier.

Per què et vas presentar al RepteFitRegió7, que consisteix a posar en forma una persona durant 8 setmanes amb l´acompanyament de professionals?

Jo, de jove, havia fet molt esport. Actualment, per temes sobretot laborals, m'he deixat molt. M'he engreixat i he perdut l'hàbit de fer esport de manera regular. Necessito un repte com aquest, que m'obligui i alhora em motivi a posar-me en forma. I, un cop assolit aquest objectiu, aprendre a mantenir unes rutines, tan d'exercici com alimentàries, que em permetin mantenir aquesta forma.

Estàs motivat?

Em sento molt motivat, la veritat. Amb moltes ganes d'anar avançant i anar veient, de mica en mica, els resultats. Evidentment em poso a les mans d'un equip molt bo, i faré el que calgui i el que em diguin per assolir-lo.

Què n´esperes, del repte?

El que espero és, sobretot, fer un canvi d'hàbits, agafar unes rutines correctes, tant físiques com alimentàries. Amb això, aconseguir mantenir en el temps les fites obtingudes amb aquest repte. Evidentment, també espero rebaixar pes, massa de greix i volum a la panxa, és clar... Però també m'ho plantejo més a mitjà termini, perquè tinc clar que en 8 setmanes, de miracles, pocs...

Aquesta setmana ja t´has posat en mans de la Jèssica, la preparadora física del Cube que aquest any porta el repte. Com ha anat?

Molt emocionant. El contacte amb la bàscula va ser curiós. Ja m'esperava que em digués que estava molt passat de pes, però no tant... Però això encara em motiva més. La Jèssica, brutal. Una professional de molt nivell, que sap molt bé el que fa. La veritat és que és un autèntic luxe poder estar a les seves mans. A la primera sessió que vam fer, de presa de contacte amb l'espai i els exercicis, em vaig sentir molt còmode i a gust. Fins i tot, al contrari del que molts em van dir, no vaig patir, vaig gaudir-ne! L'endemà, agulletes? moltes!! Però amb la satisfacció de la feina feta i amb la sensació que m'anirà molt bé. La Cristina, la dietista, m'ha posat unes pautes d'alimentació que crec que m'ajudaran, i molt, a aconseguir aquest repte. I tot això en unes instal·lacions, les del Cube, espectaculars, així com la seva gent, un 10. Molt bon tracte i tots els recursos per ajudar-me a aconseguir aquest repte. Així és molt fàcil treballar al màxim!

Ets sommelier i això vol dir que tastes molt vi. Serà un handicap?

No, ni de bon tros, perquè quan tasto vi, per feina, no me l´empasso mai; sempre l'escupo. El fet de participar en aquest repte només em suposa dedicar-hi unes estones a la setmana, per a la pràctica de l'exercici. Per la resta, puc fer vida completament normal.