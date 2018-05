El 20% de celíacs fa servir Internet per seguir una dieta sense gluten

Una enquesta de l'Associació de Celíacs de Catalunya revela que el 20% de les persones diagnosticades amb aquesta malaltia utilitza Internet com a font principal d'informació per seguir el tractament i la dieta sense gluten.

És una dada que contrasta amb el fet que 1 de cada 3 pacients considera que no ha rebut la informació necessària per part dels professionals sanitaris al moment de ser diagnosticat.

Per aquest motiu, l'associació alerta del perill que suposa recór-rer únicament a la informació de la xarxa i ha elaborat un seguit de recomanacions per evitar alguns dels riscos que suposa per als pacients el fet de no seguir la dieta estricta i que, segons ha indicat la presidenta de l'entitat, Olga Cuesta, poden provocar anèmia, problemes de creixement o infertilitat, entre d'altres.

La manca de formació dels professionals sanitaris en qüestions concretes com l'alimentació dels celíacs i la dieta que s'ha de seguir provoca que 1 de cada 3 pacients reconegui, en la primera enquesta de l'Associació de Celíacs, que no ha rebut prou informació per seguir l'alimentació adequada per a la malaltia.

Recórrer a pàgines web i blogs és un procediment habitual però fins a 1 de cada 5 persones té aquest recurs com a font principal d'informació.