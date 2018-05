Distonia: causes i tractament

Neurologia

La distonia és un trastorn del moviment que causa contraccions involuntàries dels músculs. La distonia pot afectar només un múscul, o bé un grup de músculs, o bé tots els músculs.

Els símptomes poden incloure tremolors, problemes a la veu o també, les persones que ho pateixen, arrosseguen un peu. Solen començar en la infantesa. També poden començar al final de l'adolescència o en l'edat adulta primerenca. Alguns casos empitjoren amb el temps. D'altres són lleus.

La distonia es caracteritza per la postura sostinguda i involuntària d'un múscul o grup muscular, i pot ser focal o generalitzada.



A qui afecten les distonies?

Tot i que les distonies generalitzades són més comunes en nens i les distonies focals en adults, poden afectar en qualsevol edat. Per exemple, podem veure distonies generalitzades en adults per traumatisme cranioencefàlic, per falta d'oxigen en el cervell.



Quins són els símptomes

Si la distonia es dóna a les parpelles es produirà un tancament involuntari. Si la distonia és als músculs del coll sol haver-hi una desviació del cap, moltes vegades acompanyada de dolor. Si la distonia té lloc en tots els músculs del cos, de manera generalitzada (com passa en els nens), hi ha moviments espasmòdics de cap, braços, cames i tronc, que comporten una completa incapacitat per al pacient. També pot passar en els músculs de l'avantbraç i crear una gran dificultat per escriure, la qual cosa es coneix com a enrampada de l'escrivent, a més d'altres símptomes en altres parts del cos que dependran dels músculs afectats.



Quines en són les causes

Pot tenir un origen genètic, com les distonies generalitzades en els nens tipus DYT1. També poden ser causades per factors externs, com el traumatisme cranioencefàlic o la hipòxia cerebral. No obstant això, es desconeix quin és l'origen de les distonies focals, que s'associen a desordres en neurotransmissors cerebrals.



L'evolució dels pacients

Les distonies generalitzades comencen en l'època d'infantesa i solen augmentar progressivament. Solen provocar una gran incapacitat en la maduresa.

Les distonies focals solen aparèixer a partir dels 40 anys. Malgrat no ser incapacitants, solen crear problemes seriosos en els pacients. Així, les persones afectades de distonies a la laringe tenen una veu que en molts casos els impossibilita comunicar-se.

Tot i que la distonia és una malaltia poc freqüent, se'n donen casos. Als afectats se'ls fa un seguiment mèdic per tal que puguin millorar la seva qualitat de vida. Al centre d'especialitats neurològiques Barcelona-Parkinson, les distonies són una de les malalties que es tracten, entre d'altres.

