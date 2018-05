La fórmula 10-3-2-1-0: dorm millor i sigues més productiu

Les 24 hores del dia sovint se'ns fan curtes. Hi ha dues realitats que afecten gran part de la població: la falta de son i la voluntat de gestionar millor el temps. Craig Ballantyne va idear la fórmula 10-3-2-1-0, que podria ajudar a dormir millor i ser més productiu. L'autor l'anomena la fórmula del dia perfecte i busca la manera de començar el dia sentint-se ben descansat i enèrgic.

Segons Ballantyne, el factor més important és llevar-se 15 minuts abans i treballar en la nostra prioritat número u abans que ningú més estigui despert. La fórmula que proposa l'autor és la 10-3-2-1-0: 10 hores abans de ficar-se al llit, no prendre gens de cafeïna. 3 hores abans de ficar-se al llit, no menjar ni beure alcohol. 2 hores abans de ficar-se al llit, no fer feina. 1 hora abans de ficar-se al llit, gens de pantalla. I el 0 respon a la quantitat de vegades que has d'ajornar l'alarma del teu despertador. L'autor assegura que seguir aquesta tècnica ens ajudarà a descansar millor i ser més productius durant el dia. És molt important no retardar l'alarma del despertador cada cinc minuts ja que submergim el nostre cervell en l'inici del següent cicle de somni, que és el pitjor moment per despertar-se. Si perllonguem el nostre despertar tindrem més sensació de cansament i de fatiga, encara que no hagi estat així.