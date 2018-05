«Quan el fum del tabac impregna llocs i objectes, els infants en surten perjudicats»

L'experiència en el camp del tabaquisme al CAP Sagrada Família de Manresa ha permès a Maria Àngels Gibert veure l'evolució dels hàbits dels pacients en els darrers anys. Durant les Setmanes sense Fum sempre organitza activitats informatives i de conscienciació. En anys anteriors havien proposat concursos de fotografia o cartes de comiat al tabac, dimarts van sortir al mercat del barri, i avui, dijous, al CAP Sagrada Família es porta a terme un taller adreçat a persones fumadores per reflexionar sobre deixar de fumar i els beneficis de fer-ho.

Com ha vist l'evolució en el consum de tabac, pel que fa a les persones que ha tractat?

En general, el consum de tabac ha anat disminuint en els darrers anys. Les últimes dades el situen en el 24%. Parlant amb els pacients hem vist que la llei antitabac hi ha influït, i tant, però també hi ha hagut altres factors socials.

De quins factors parla?

Moltes dones, quan volen ser mares, es plantegen deixar el tabac. Per norma general, el tant per cent de dones és menor que el d'homes, tot i que elles comencen a fumar abans i, a vegades, més impulsivament, el que comporta que les substàncies tòxiques entrin més directament. A més, la nova llei del tabac ha comportat uns canvis d'hàbits que fan que la gent fumi més a dins de casa. No només al balcó, sinó també a la cuina, a l'habitació de rentar la roba... I això perjudica els infants.

Com es pot mesurar una addicció al tabac?

Hi ha proves com ara la carboximetria i l'espirometria. La primera calcula el nivell de monòxid de carboni en l'aire expirat. La segona mesura el volum d'aire mobilitzat quan es respira, de tal manera que mostra els patrons respiratoris i et diu l'edat pulmonar a partir de l'edat, el sexe i l'alçada. En les proves realitzades aquesta setmana al mercat de la Sagrada Família, per exemple, hi ha hagut persones a les quals ha sortit una edat pulmonar trenta anys superior a la seva.

I com es pot tractar?

Hi ha tres corrents que tenim en compte a l'hora de tractar el tabaquisme: el primari, quan el tabac s'inhala; el secundari, quan s'exhala, i el terciari és quan un lloc o objecte queda impregnat del fum del tabac. En aquests casos encara, menys coneguts, hi ha substàncies tòxiques que afecten enormement els infants, per exemple, aquells a qui costa molt eliminar-les. Per tractar el tabaquisme, no només s'ha de deixar de fumar directament, sinó que també s'han d'evitar els corrents segon i tercer, més difícils de valorar i perjudicials per a la salut.

Hi ha alguna malalties específica del tabaquisme?

Hi ha la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), que és principalment causada pel tabaquisme. També pot afectar gent que hagi treballat tota la vida en bars, tallers mecànics o de vidre, però en un bon nombre de casos els hem trobat en persones fumadores. Com més càrrega tabàquica tens, més risc hi ha que tinguis una malaltia respiratòria, així com cardiovascular o d'altres tipus.

En quin moment es comença a percebre la malaltia?

Normalment, la percepció es té quan la malaltia ja està avançada. Tanmateix, hauríem de ser cada vegada més preventius i fer espirometries a fumadors abans dels 40-50 anys.

Quines activitats organitzeu al CAP Sagrada Família, durant tot l'any?

Fa dècades que fem consultes específiques individualitzades, i també sessions grupals. I durant l'últim any portem a terme el Cribratge i Consell Breu Antitabac. Ja que el 70% de la població passa pel CAP, aprofitem la seva visita per informar-los sobre tabaquisme. És una estratègia d'abordatge per identificar la persona fumadora i acompanyar-la per tal que deixi de fumar personalitzadament. A vegades vénen per un refredat, i aprofitem l'oportunitat. Així veiem si ja estan disposats a deixar-ho o si els hem de fer una entrevista motivacional.