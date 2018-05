El tabac es deixa per salut més que per les prohibicions normatives

«Pràcticament ningú ha deixat de fumar per la Llei Antitabac, sinó per salut», estableix una de les conclusions de l'enquesta «Actitud del fumador davant la llei», desenvolupada per sis metges de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central i premiada en la vuitena Trobada del Programa d'Atenció Primària sense Fum. La metgessa de família Isabel Roig és una de les impulsores del treball. Segons ha explicat a Regió7, la setmana vinent l'anirà a presentar a València.

Els autors de l'estudi van observar l'impacte de la Llei Antitabac 42/2010 en la població cinc anys després de la seva entrada en vigor a principi del 2011, així com l'efectivitat a l'hora d'ajudar a reduir o deixar el tabaquisme. L'enquesta telefònica, aleatòria, es va fer a 500 persones fumadores.

El motiu principal per deixar de fumar és, segons els resultats, per salut en el 92% dels casos. El segueixen el preu en el 4% i la independència en el 3%. L'enquesta ha conclòs que els pacients estan d'acord amb la llei i fumen menys des de la seva entrada en vigor, tot i que no s'ho han plantejat específicament per la normativa. A més, consideren que la llei és efectiva i que es compleix majoritàriament a l'empresa. Les persones que fumen a la feina ho fan si treballen a l'aire lliure o al cotxe.

Risc de cardiopaties



Avui és el Dia Mundial contra el Tabac, i enguany la jornada està dedicada a les cardiopaties, ja que el tabac és una de les principals causes de malalties cardiovasculars perquè acumula greix a les artèries, que perden la seva elasticitat. De les 27 persones que, de mitjana, moren diàriament a Catalunya per causa del tabac, 7 són per malalties cardiovasculars.

«El monòxid de carboni present en el fum del tabac n'és el principal causant», explica la metgessa Isabel Roig, que afegeix que els quitrans «produeixen càncer de pulmó i d'altres òrgans, la nicotina és la responsable de l'addició i els oxidants malmeten els bronquis». Segons conclou la doctora especialista en drogodependència, «el tabaquisme sempre és notícia, no només avui. És una malaltia crònica que genera una alta dependència i mortalitat».

Els metges consideren positiu fer les campanyes amb les escoles



«El consum va disminuint, però des de l'atenció primària hem de continuar treballant en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Una de les eines que tenim és el Programa Salut i Escola», explica Montse Sallés, adjunta del servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Solsonès. Segons membres del CAP Sagrada Família, hi ha mares i pares que deixen de fumar per la insistència dels fills.

Tanmateix, «no ho ha de fer l'escola sola, ni la família sola, ni únicament els centres sanitaris», afegeix Sallés, que ha destacat l'ajuda que pot suposar fer-se una cooximetria, que determina el monòxid de carboni en l'aire respirat i «veure un número, una edat pulmonar superior a la teva edat actual. Et posa en situació».

Sectors de població



Pel que fa al sector del Bages i el Berguedà, les dades poblacionals de què disposen els Serveis d'Atenció Primària indiquen que al primer trimestre del 2018, la franja d'homes d'entre 35 i 39 anys és on el tabaquisme és més present, seguida per la de 50-54 anys. Les dones presenten el major percentatge també entre els 50 i els 54 anys i, per norma general, fumen menys que els homes. Tot i així, en les edats compreses entre els 10 i els 24 anys, fumen abans i més que el sector masculí. «Les dones, abans de l'embaràs, solen deixar de fumar», conclou Sallés.