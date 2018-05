Petits robots com a teràpia

Trastorn mental

Introduir petits robots i videojocs com a teràpia per a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Aquest és el mètode amb què ha començat a treballar el centre Villalba, que pertany al Grup Pere Mata de Reus. Ha reconvertit unes habitacions antigues que estaven en desús en sales tematitzades, de les quals en podran fer ús més de 600 usuaris de les residències i centres de dia.

En aquest renovat espai, de més de 600 metres quadrats, s'hi ha fet cabuda per a les noves tecnologies per fomentar el joc i la interacció. En concret, s'han adquirit cinc robots de diferents mides i característiques: des d'un dinosaure de peluix que s'alimenta amb fulles fins a un minirobot que, sobre la taula, s'il·lumina dels colors que detecta, passant pel tradicional joc de les parelles a través d'un ordinador. La inversió per adaptar aquest espai ha estat d'uns 200.000 euros, a més de 10.000 euros addicionals per a l'adquisició de la robòtica i material divers.



Joc i interacció

El Miquel l'acaricia i l'omple de petons i el Toni li dóna de menjar. Com si fos una mascota, el petit robot dinosaure que es mou i obre la boca és la principal atracció de la nova sala de noves tecnologies que acaba d'estrenar el centre Villablanca, a tocar de Reus. Atén un miler de pacients del territori, si bé aquestes noves sales amb activitats terapèutiques estan especialment adreçades als més de 600 residents del complex.

«La base és el joc i la interacció», diu la psicòloga Mireia Castellà. Aquesta sala de robòtica, la més innovadora de les set sales habilitades, disposa d'un nou software, anomenat Pictograms Room, a través del qual cada usuari es veu projectat en una gran pantalla, com si d'un mirall es tractés, i també d'una taula multisensorial tàctil. Ara el centre està pendent que els arribi un humanoide –a través de la Fundació Ave María de Sitges.

«Les noves tecnologies són una aposta perquè puguem entrar a la seva dimensió, més que ells a la nostra», afegeix Castellà. A les altres sales tematitzades s'hi han traslladat serveis, la majoria dels quals ja s'oferien al centre, dins de cadascuna de les residències, com activitats terapèutiques amb animals –com ara gossos– o artteràpia o psicomotricitat, que se centren en l'expressió corporal, l'expressió plàstica i l'estimulació cognitiva.

Destaquen també els balls en línia i el pilates, per la particularitat que les imparteixen persones i entitats voluntàries. «Amb aquest espai renovat, hem ampliat en quantitat i qualitat perquè hem apostat per unes activitats més específiques a càrrec de gent molt especialitzada i formada (del centre i nous contractats). És a dir, s'ha professionalitzat tant el personal com el material», constata Mireia Castellà.



Millorar la qualitat de vida

Aquest nou àmbit s'emmarca en el projecte denominat «Som-hi». «En els darrers anys portem un pla estratègic per renovar-nos i adequar-nos al segle XXI i un dels pilars són les activitats dirigides per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental i autisme», exposa Francisco Aguilera, director mèdic del centre Villablanca. En aquesta línia, s'ha volgut adequar un espai específic, batejat com a Alzina.

«No només tenim en compte les necessitats bàsiques dels usuaris, sinó també els seus desitjos. Una cosa és allò que els convé i una altra, allò que els agrada fer. Volem trencar amb el que s'ha fet tradicionalment fins ara i creiem que les noves tecnologies poden ajudar a millorar la relació i la comunicació amb usuaris i accedir al seu interior, com ara persones amb un trastorn greu, com els autistes, que viuen aïllats en una bombolla», remarca.