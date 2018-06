Diferents usos per a la salut de la pela de taronja

Sempre s'ha pensat que les peles de la fruita no tenien cap ús probable a la llar, i molt menys dins de la cuina, més enllà de servir-les com una cosa aromàtica o de decoració per a alguns plats i postres. Però la veritat és que ara ha s'ha descobert com una cosa beneficiosa per a la salut en diversos formats. La pela de taronja reviu i salta a la palestra de la vida sana.



Un to perfecte a la pell



Per a tots aquells que compten amb aquestes incòmodes i antiestètiques taques de la pell guanyades amb el temps o per l'efecte de masses raigs UVA, la pela de taronja és perfecta per unificar el to i acabar amb aquesta imperfecció antiestètica.

I és que, la vitamina C que conté ajuda a prevenir la manca de brillantor i mantenir l'elasticitat. Fins a tal punt arriben els seus beneficis que és capaç de convertir-se en una protecció natural davant el sol. Les mascaretes casolanes en què s'integren les peles de la taronja amb iogurt i mel són perfectes per a utilitzar cada setmana.

Més enllà del to, també ajuda a prevenir l'envelliment donant carpetada a les arrugues i la flacciditat de la pell. A més de a la cara, una barreja de la pell amb farina de civada i mel és perfecta per tonificar altres zones del cos com l'abdomen o els glutis.



Dents blancs



Encara que sembli sorprenent la pell de la taronja també és idònia per a blanquejar la dentadura ja que conté un component anomenat d-limonè, que fins i tot aconsegueix treure les taques de les dents a causa del tabac.

És tan simple com fregar directament la closca amb les dents durant dos o tres minuts fins a dues vegades al dia i s'acabaran els cars tractaments.



Fora quilos i colesterol



Com ho llegeixes. La pell de la taronja també pot ajudar a acabar amb aquests quilos de més que, ara, de cara a l'estiu, tant costa treure. De nou la vitamina C és la companya perfecta en una dieta per aprimar-se. Només n'hi ha prou amb deixar de banda el cafè o els refrescos per substituir-lo per una infusió realitzada amb la pela de taronja.

D'altra banda, el colesterol també és enemic de la mateixa. La pectina de les peles de taronja ajuda a reduir el colesterol dolent i a baixar la pressió arterial.



Un estómac relaxat



Un altre dels usos per a la pell d'aquesta fruita està molt lligat a regular el moviment intestinal, evitar les indigestions, el restrenyiment o els símptomes que té l'intestí irritable i les flatulències.

Igual que amb els quilos i el colesterol, la pectina és aliada de l'estómac a l'hora de promoure el creixement i benestar de la flora intestinal.



Deixa enrere les malalties respiratòries



La pell conté deu vegades més vitamina C que la pròpia fruita, de manera que també és ideal a l'hora d'enfortir el sistema immunitari i, per tant, combatre les malalties respiratòries.

Impedeix la proliferació de virus i bacteris que generen malalties com bronquitis, refredat, asma, al·lèrgies. grip i càncer de pulmó.