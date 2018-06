Un de cada tres adolescents pateix mal de cap de forma recurrent

Un 30,5% dels adolescents espanyols pateix mal de cap de forma recurrent, dels quals un 11,3% pateixen episodis de migranya i un 33% els tenen cada setmana, segons un estudi fet pels membres del Grup d'Estudi de Cefalees de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) de l'Hospital Vall d'Hebron.

L'estudi, que publica la revista 'Cephalalgia' -la publicació científica de la Societat Internacional de Cefalees-, revela també que un 44% dels adolescents van mostrar algun grau de discapacitat relacionada amb les seves cefalees i que els que tenen mals hàbits de son, que practiquen poca activitat física, que no esmorzen, fumen o consumeixen cafeïna, són més propensos a patir mal de cap.

Per aquest motiu, l'estudi recomana que es comencin a implantar iniciatives educatives en l'adolescència que permetin minimitzar l'impacte d'aquesta malaltia.

L'objectiu de l'estudi era avaluar la prevalença del mal de cap entre la població adolescent espanyola i per a això van enquestar més de 1.500 estudiants de diversos instituts de Catalunya amb edats compreses entre els 12 i els 18 anys.

L'estudi també ha analitzat els tipus de mal de cap més freqüents així com la relació de les seves cefalees amb comorbiditats i amb l'estil de vida dels adolescents.

"L'adolescència és un període decisiu per al neurodesenvolupament, perquè en aquest període el cervell disposa d'una neuroplasticitat molt elevada per adaptar la seva estructura i funcions en resposta a les demandes, experiències i canvis fisiològics de l'entorn", ha advertit la coordinadora del Grup d'Estudi de Cefalees de la SEN, Patricia Pozo.

"Per tant, -ha afegit- l'impacte del que li passa al cervell durant aquests anys pot provocar canvis neuroplàstics amb conseqüències a llarg termini".

Segons la doctora, "malgrat que l'adolescència és un període crucial per a alguns mals de cap primaris, hi ha molt poca informació sobre la prevalença i l'impacte del mal de cap en els adolescents i per això volíem fer aquest estudi per conèixer millor aquests aspectes i poder canviar l'impacte que té el mal de cap en adults".

L'estudi revela que la migranya és la cefalea més habitual en aquest grup de població (la pateix l'11,3% dels entrevistats), i que més del 73% dels entrevistats que pateixen mal de cap no tenen un diagnòstic.

L'estudi també diu que el mal de cap és significativament més freqüent en nenes (35,1% davant del 25,5% dels homes adolescents), així com entre adolescents amb mals hàbits de son (36,6% vs. 27,6%), entre aquells amb menor activitat física i en adolescents que no esmorzen (37,3% vs. 28,4%), fumadors (10,5% vs. 4,9%), o que consumeixen cafeïna (30,9% vs. 24,7%).

Per contra, l'estudi no ha trobat diferències quant al rendiment escolar dels adolescents, el nivell educatiu dels pares, o l'entorn o el sistema educatiu, encara que el 57% dels estudiants amb mals de cap recurrents tenien antecedents familiars.

Entre les comorbilitats més significativament associades amb el mal de cap destaquen les al·lèrgies, l'asma, dolor crònic (a més del mal de cap) i problemes de salut mental i de comportament. EFE