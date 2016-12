Solsona fa un taller de cuina nadalenca lliure d'al·lèrgens

Aprendre a cuinar aperitius, canelons i llaminadures pròpies de les festes nadalenques aptes per a persones amb algun tipus d'al·lèrgia o intolerància alimentària. Aquest és l'objectiu del taller gratuït «Miniatures nadalenques gurmet lliures d'al·lèrgens», que organitzen dimarts vinent a Solsona la regidoria de Salut i la iniciativa «Toleràncies, menjant amb il·lusió». Les inscripcions es cursen a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament.

L'activitat serà conduïda per Felipe Celis, formador i cuiner professional de diversos restaurants de renom, com la Fundació Alícia. Es farà de dos quarts de 7 a dos quarts de 9 del vespre al Casal Cívic Xavier Jounou. El taller s'engloba en la campanya «Al·lèrgicum, mengem sense barreres» i servirà per aprendre a elaborar tres aperitius, un dels quals una piruleta de galantina d'au amb bolets; canelons amb verduretes i beixamel vegana sense llet; i gormanderies variades, com fruita caramel·litzada amb manitol. És el tercer de cinc tallers gratuïts, subvencionats per l'Ajuntament i la Diputació de Lleida. El 10 de gener s'ha programat el següent.