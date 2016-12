El Centre Excursionista del Solsonès rep el Premi Signum

El Centre Excursionista del Solsonès va rebre aquest divendres el Premi Signum d´enguany en un acte al Teatre Comarcal.

El guardó va ser recollit per l'actual president de l'entitat, Jordi Albets, acompanyat de la resta de persones que han dirigit l'associació en els seus 42 anys d'història. Jordi Soldevila, un dels membres del Centre Excursionista, va ser l'encarregat de llegir una glossa d'agraïment: "Creiem parlar en nom de tots els que en algun moment han format part del Centre que aquest reconeixement ens omple d´orgull per la feina feta al llarg de tots aquests anys, i que alhora ens enforteix com a entitat, i ens engresca a continuar amb les ganes de sempre organitzant sortides, caminades i activitats, i a col·laborar amb la ciutat i amb tota la comarca", va dir.

El guardó va ser ratificat pel Ple del Consell Comarcal del Solsonès del passat novembre segons l´acord del Consell Cultural Francesc Ribalta, el qual ha valorat durant el transcurs dels darrers mesos aquelles persones i institucions possibles mereixedores del guardó i ha presentat la candidatura esmentada.

Així doncs, seguint amb la tradició d´atorgar anualment un premi a la persona o entitat que, per la seva trajectòria professional, personal o social hagi aportat uns valors humans, científics, culturals o socials a la nostra comarca, l´Assemblea General del Consell Cultural Francesc Ribalta va proposar la designació del Premi Signum al Centre Excurcionista del Solsonès, atenent la seva llarga trajectòria, a través de la qual han impulsat i transmès valors de respecte a la natura, coneixement del medi, protecció de l´entorn i del patrimoni cultural.

El Consell Cultural Francesc Ribalta està integrat per un representant de l´Associació Cultural Vall de Lord, l´Arxiver diocesà, un representant del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, un membre en representació d´Òmnium Cultural, un representant del Centre d´Estudis Lacetans, un representant del Centre Cultural d´Ardèvol, el director de l´Arxiu Comarcal del Solsonès, i un representant dels grups polítics comarcals: ERC, CiU, la CUP i l´AAE.

Els inicis de l'entitat

A finals de l´any 1973, durant una setmana de joventut a Solsona, sorgiren diverses idees per a canalitzar les ganes de fer coses, entre elles la de fer un grup excursionista. La idea va anar agafant empenta, i el 25 de febrer de 1974 es va signar l´Acta Fundacional de Constitució del Centre Excursionista del Solsonès.

Durant el mes de març s´enviaren els estatuts a la Federació Catalana, per ser aprovats i enviats a la Federación Española a Madrid, d´on es rebé resposta i per tant oficialitzant-ne administrativament la seva creació el 6 de maig de 1974, amb el Lluís Prat i Sabata al capdavant, i amb el primer local a la plaça Sant Pere.