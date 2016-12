Finalitza una de les pitjors collites de trumfo dels últims anys al Solsonès

La manca de pluges de l'estiu i l'atac dels porcs senglars han passat factura a la collita de les patates de muntanya –o trumfos- del nord del Solsonès i els pagesos asseguren que és la pitjor campanya que han vist en els últims anys. Els pagesos lamenten que la sequera de l'estiu i la sobrepoblació de porcs senglars han fet que aquesta campanya sigui «molt dolenta» i les pèrdues respecte de la collita de l'any passat s'enfilen fins al 75%.

Ramon Vilaginés, pagès de Cambrils, ha relatat a l'ACN que «les patates van néixer en el moment que s'havien de collir, a mig octubre, i no han tingut temps de créixer perquè ja fa uns dies que ha començat a glaçar».

En un any normal, els pagesos d'Odèn i Cambrils, al nord del Solsonès, cullen els trumfos o patates a mitjan mes d'octubre. Enguany, però, s'ha viscut una situació insòlita per la manca de pluges d'aquest estiu i, a mitjan desembre, els agricultors encara estan enllestint la campanya, un mes i mig més tard del que és habitual. Aquesta situació tan tardana no ha beneficiat aquest cultiu de tubercles i els pagesos lamenten que es tracti de la pitjor campanya dels últims anys. «Jo ja sóc gran i no havia vist mai res similar», ha expressat Ramon Vilaginés, productor de trumfos.

Els pagesos d'Odèn i Cambrils acostumen a collir més d'un centenar de tones de patata de les varietats kennebec, Red Pontiac i bufet, però aquest any calculen que la collita no arribarà a les 35 tones. El fet que la campanya s'hagi allargat tant en el temps també ha provocat que algunes de les patates s'hagin glaçat per la baixada de temperatures.

Les condicions meteorològiques, però, no han estat l'única amenaça que han tingut els productors de trumfo aquest any, ja que també s'hi ha sumat els atacs del porc senglar. En aquest sentit, Vilaginés ha lamentat que sigui tan complicat lluitar contra els atacs d'aquest animal, ja que, segons ha dit, «fins i tot trenquen els filats elèctrics» que alguns pagesos han col·locat a les finques. Tot i que els atacs dels porcs senglars ja fa anys que es donen, aquesta campanya ha estat especialment complicada per la sequera, ja que els animals han entrat als camps de patates per buscar-hi aliment.

Una de les peculiaritats de la collita és que es fa de manera pràcticament manual. Això és degut a les característiques del terreny, a més de 1.000 metres d'alçada no és pla i amb la presència de moltes pedres. Els volums de producció són també molt petits i, segons ha relatat un dels pagesos que cultiven aquest tubercle, Josep Espuga, «això és un problema perquè no podem competir amb quantitat, només amb qualitat, i això costa molt».

Els preus d'aquesta patata, molt valorada per la seva qualitat, van des dels 70 cèntims el quilo fins a l'euro i mig, segons la varietat. En aquest sentit, Vilaginés ha dit que tampoc poden competir amb preus amb els cultius de la plana i ha lamentat que «si nosaltres poséssim alguns dels preus que es veuen al mercat no en tindríem ni per engegar el tractor».