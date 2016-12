El ple de Solsona aprova la compra del Camp del Serra que podria convertir-se en parc urbà

El ple de Solsona ha aprovat, aquest dilluns al vespre, la compra del Camp del Serra, per un import de 700.000 euros. Es tracta de l'adquisició de tres finques que sumen una superfície total de 3.860 metres quadrats i amb les quals la ciutat passarà a ser propietària del 100% de l'espai on, en un futur, podria anar ubicat un parc urbà, una llarga reivindicació ciutadana per la seva ubicació estratègica al centre i a tocar del nucli antic de la ciutat.

Amb aquesta operació el govern municipal, d'ERC i el PSC, preveu replantejar, a llarg termini, canvis en el planejament urbanístic i qualificar tot l'espai de zona verda. "És una reivindicació que ve de lluny i volem que l'espai sigui íntegrament per al gaudi ciutadà", defensa l'alcalde David Rodríguez. Les parcel·les urbanes que s'adquiriran es troben ubicades en un espai que l'executiu local considera "estratègic" i "molt preuat pels solsonins". Segons s'ha fet constar en la memòria d'alcaldia, que en justifica l'adquisició per procediment directe, cap finca del mercat podria substituir les esmentades, ja que "no prestaria les mateixes funcions".

En un ple extraordinari convocat d'urgència, també ha prosperat l'acord per l'adquisició del número 17 del carrer del Castell per 125.000 euros. Després de mesos d'intenses negociacions amb els propietaris, l'Ajuntament de Solsona ha convocat i celebrat aquest dilluns el plenari per avançar ambdós tràmits. L'ordre del dia ha inclòs l'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit per un import de 825.000 euros, el total del cost de les dues compres.

Les adquisicions no havien pogut sotmetre's abans a la consideració del ple, ja que hi faltava la conformitat de les altres parts. De l'immoble del carrer del Castell, s'adquireix el 75% de l'edifici on hi havia hagut l'oficina d'una entitat financera; entremig de dos equipaments de titularitat municipal, Cal Metge Solé i la Biblioteca Carles Morató. En aquest cas, l'executiu local considera que, tant la situació com el bon estat de conservació, el fan idoni per a diferents usos d'interès municipal. Fins i tot es concep com el millor emplaçament per a l'espai dels gegants del Carnaval.

L'acord de ple era un dels tràmits necessaris per poder fer efectives les dues operacions ja que a l'Ajuntament li calia trametre tota la documentació a la Direcció General d'Administració Local, que ara ho ha de validar abans de final d'any.

La ciutat aspira a gaudir d'un pulmó verd

La ubicació de les finques que s'adquireixen al Camp del Serra, situades al costat d'altres de titularitat municipal, podrien fer possible crear un important parc al centre urbà. Es compliria, així, amb una voluntat històrica de Solsona. Ha de ser pulmó verd per a tota la població. L'alcalde ha qualificat l'operació "d'aposta de futur" i "no d'una intervenció a quatre anys vista". L'Ajuntament ha negociat el preu de les parcel·les amb el propietari Camp del Serra Inversions SL i amb la banca SAREB, que és qui té gravades les parcel·les, condicionant que se n'eliminés les càrregues hipotecàries.