Ipcena torna a demanar que es retiri la concessió al gestor de la gossera municipal de Solsona

L'organització ecologista Ipcena ha tramès una denuncia a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, i també una queixa a l'alcalde de Solsona, David Rodríguez, demanant que es retiri la concessió al gestor de la nova gossera municipal de Solsona. L'entitat recorda en el seu escrit que l'adjudicatari "és responsable de diverses infraccions molt greus" recollides en la llei de protecció dels animals. Ipcena explica que l'home ja va ser denunciat el 2012 per un presumpte delicte de maltractament dels animals per criar gossos en pèssimes condicions higièniques. A més, asseguren que el passat 12 de desembre la Guàrdia Civil va denunciar dos centres de cria i venda de gossos il·legal al Solsonès, "on hi havia gossos de la raça pastor alemany propietat del denunciat".

D'una banda, en la denuncia enviada a la consellera d'Agricultura, Meritxell Serrat, Ipcena demana que, en base a la Llei de protecció d'animals, "es decomissin tots els animals, pel maltractament rebut i les pèssimes condicions, en no tenir l'autorització com a nucli zoològic i molts dels animals no tenir-los identificats i sense servei de veterinari". També demanen que s'apliqui al denunciat la màxima sanció de 20.000 euros com a infracció molt greu.

A més, en la carta tramesa a la conselleria d'Agricultura l'organització Ipcena també reclama el tancament de les instal·lacions que gestiona el denunciat perquè "són il·legals i no tenen les condicions sanitàries mínimes". També demanen la inhabilitació de l'infractor per la tinença d'animals per un període de cinc anys.

D'altra banda, en la queixa tramesa a l'Ajuntament de Solsona lamenten que el consistori "no es pot quedar impassible sense actuar per ètica i responsabilitat democràtica", ja que "el maltractament animal resulta intolerable i injustificable". Ipcena considera que s'ha de valorar com a greuge i penalització en la selecció de persones i empreses que opten a qualsevol càrrec o adjudicació perquè, consideren, "el contrari converteix la institució en còmplice i tolerant del maltractament animal".

Davant d'això, Ipcena demana a l'Ajuntament de Solsona que iniciï els tràmits d'anul·lació del contracte parcial de la gestió de la gossera municipal.