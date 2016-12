El PDECat Solsonès es funda a Clariana de Cardener posant èmfasi en l´auge d´associats

El Partit Demòcrata (PDECat) s'ha fundat ja de manera oficial a la comarca del Solsonès. Segons expliquen els seus responsables, el nou Partit Demòcrata al Solsonès neix amb més associats al corrent de pagament que CDC.

Marc Barbens, president comarcal, ha valorat que més del 50% dels associats actuals no eren militants de CDC fa 5 anys: «hi ha hagut un relleu molt important i esperem que s'incrementi el nombre d'associats atès que la gent gran, com és comprensible, va a un ritme més lent». Barbens va afegir que aposten per la «transparència i la democràcia interna».

En el transcurs de l'acte, que va tenir lloc el cap de setmana, els associats del Solsonès van estar acompanyats de David Saldoni, responsable del món local de la direcció nacional del PDECat, i de Maria Antònia Pubill i Xavier Minguet, membres de l'executiva regional de Lleida. Barbens va exposar l'informe polític i les activitats previstes el 2017. Jordi Xandri, responsable comarcal de política municipal, va explicar les accions previstes en aquest àmbit. A més, Montse Auguets, responsable comarcal de mitjans de comunicació i xarxes, va presentar els passos que se seguiran per desplegar les plataformes de comunicació en les properes setmanes. Finalment, Romà Llohis va analitzar el pressupost del 2017.