Presos del CIRE faran el servei de bugaderia del Centre Sanitari

Els presos del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) s'encarregaran del servei de bugaderia del Centre Sanitari del Solsonès, fent tasques de neteja, planxa i plegatge de totes les peces de roba. Així va anunciar-se, segons confirma la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón,durant l'última junta del Centre Sanitari. La responsable executiva del centre sanitari, Pilar Fons, va explicar que el conveni amb el CIRE se signarà en els pròxims dies de cara a poder posar el servei en marxa a principi del 2017.

El CIRE es compromet així a recollir i retornar la roba al Centre Sanitari dues vegades cada setmana: dimarts i divendres, entre les 12 i les 2 del migdia.Fins enguany el Centre Sanitari adjudicava per concurs públic aquest servei a una empresa privada.

El CIRE és una empresa pública adscrita al departament de Justícia de la Generalitat que treballa en la rehabilitació i dóna feina als interns dels centres penitenciaris. Així, no hi haurà concurs, sinó que se signarà un conveni amb vigència d'un any i prorrogable. En aquest sentit, Immaculada Pujol, representant de CiU a la junta, a l'oposició del Consell Comarcal, sosté que si bé ells haurien preferit que hi hagués hagut concurs, respecten la voluntat del personal del Centre Sanitari del Solsonès, que van demanar que fos el CIRE qui s'encarregués del servei. «És un any i, llavors, es pot valorar», recorda Pujol.