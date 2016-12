El Pirineu central espera un Nadal tranquil però omplirà el 100% per Cap d'Any

Els hostalers del Pirineu central viuran un Nadal amb dades d'ocupació que es mouen majoritàriament entre el 30% i el 60%, però tenen del tot confirmat el ple del cap de setmana següent, el que coincideix amb Cap d'Any. Les estacions d'esquí compten amb bons gruixos de neu.

Al Solsonès les ocupacions varien en funció de la proximitat a la muntanya i del que s'ofereix, però es té clar que molts visitants de Barcelona i l'àrea metropolitana hi arribaran a partir de dimarts.

En aquest cas, no sempre s'hi busca la neu, sinó simplement la muntanya. Fonts del Gremi Comarcal d'Hostaleria del Solsonès expliquen que el fet que «Port del Comte estigui obert el 100% fa que [enguany] hi hagi més gent que s'allotgi a la comarca, fins i tot a la ciutat de Solsona». És el cas de l'hostal Crisami, que es troba al 60% d'ocupació. A l'hotel Sant Roc, Dolors Garrigasait explica que ells sí que tenen una ocupació de més del 90%, però «el perfil no és el de l'esquiador».

A la Cerdanya, amb un flux turístic hivernal molt important, aquest cap de setmana serà especialment tranquil. «Normalment, els dies 24, 25 i 26 solen ser uns dies que la gent passa en família. Tenim previsió d'arribada important de visitants i turistes a partir del dia 27 de desembre i fins al dia 6 de gener», avancen responsables de l'oficina de turisme de Puigcerdà. Tant a Villa Paulita com a l'hotel del Lago, l'ocupació és ara mateix d'entre el 26 i el 27%. A Lles de Cerdanya, a l'hotel Mirador, aquesta xifra s'enfila fins al 40%. Absolutament tots, però, esperen el 100% d'ocupació el 31 de desembre i 1 de gener.

Bones previsions a pistes

A les estacions d'esquí alpí, les condicions de la neu són òptimes. Ramon Boter, responsable de Masella, avança que aquesta estació «presenta una de les millors condicions de neu i d'estat de pistes dels Pirineus, i és que aquest hivern la majoria de nevades han estat de llevant, és a dir de les que més l'afavoreixen». Aquestes festes de Nadal obren tots els remuntadors i el dijous 29 inauguren la temporada d'esquí nocturn. Cada dia de festes, i també la vigília, el Pare Noel repartirà caramels entre els petits esquiadors.

La Molina també està a punt per Nadal. El 25 qui vagi disfressat de Pare Noel podrà esquiar per 5 euros. L'estació treballa per garantir l'obertura del 100% a partir del 26. També, Port del Comte manté obert tot el domini de l'estació.