Els Pastorets de Solsona tornen a trepitjar l'escenari i captiven el públic

Els dos joves vailets del mas Torrat, coneguts com a Lluquet i Rovelló en la proposta de Josep Maria Folch i Torres, han tornat a pujar a l'escenari del Teatre Comarcal de Solsona després d'un any de pausa.

Coincidint justament amb el centenari del text de Folch i Torres, la tradicional obra nadalenca que gran part del públic ja se sap gairebé de memòria, ha tornat a arrencar rialles en veure l'actitud esporuguida del Rovelló, el tartamudeig del Jeremies, la vermellor de galtes de la Marta o l'admirable valentia del Lluquet. De la mateixa manera, el temut diable Satanàs, el seu ajudant Llucifer i les fúries infernals han sorprès més d'un infant, que s'ha deixat tant espantar com enlluernar per cada una de les melodies i coreografies.

Sota la direcció de Ricard Salvà, qui ha fet possible tornar a oferir els Pastorets a Solsona a partir de la seva experiència prèvia en el món del teatre, l'obra ha presentat noves incorporacions i canvis de papers en el repartiment, un vistós nou decorat del poble de Galilea, innovacions pel que fa als acompanyaments musicals i alguna sorpresa que val la pena descobrir. Una oportunitat per reviure el somni dels dos pastors que transmet, any rere any, l'esperit nadalenc i la bonica estampa d'uns actors i un públic totalment entregats i disposats a mantenir l'essència d'aquesta tradició.