L'executiu local preveu continuar fent tasques de millora a la xarxa durant el 2017

Un dels objectius de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys per als propers anys és continuar la tasca de millora de carrers i via pública. El proper 2017 és previst, entre d'altres, que s'executi la renovació a la xarxa de clavegueram del carrer Roudera. Així mateix, es continuarà treballant en el paviment dels carrers i en l'enllumenat. Hi ha previsió també per a l'adquisició d'un desfibril·lador i la supressió de barreres arquitectòniques. Pel que fa la pavimentació dels carrers, l'alcalde, Francesc Xavier Mas, destaca l'actuació al carrer Verge de Lord, ja que és un dels vials destacats d'aquest municipi d'encara no mil habitants. Abans de l'actuació que s'hi ha dut a terme durant aquest 2016, el paviment d'un tram important d'aquest carrer estava visiblement molt deteriorat.