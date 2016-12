Nadales i Pastorets omplen de vida els carrers de Solsona

Els joveníssims Lluquet i Rovelló, Nil Boix i Pol Solé dels Pastorets de Lacetània Teatre, se les han vist avui al vespre pels carrers de Solsona amb Satanàs, Pere Cuadrench. La singular proposta ha fet possible per segon any consecutiu que diversos personatges dels Pastorets hagin acompanyat, davant d'un públic entusiasta i de caire molt familiar, l'Orfeó Nova Solsona en la tradicional cantada de nadales pel nucli antic.

Pastors i dimonis han topat pels carrers del nucli antic en la sempre esperada baralla entre el bé i el mal, mentre que els cantaires de l'Orfeó eren els encarregats de posar melodia a les escenes amb emotives nadales. En una tarda més aviat freda, l'itinerari ha començat a la plaça de Sant Isidre, amb un fragment del primer quadre de la cèlebre peça teatral nadalenca. Els cantaires de l'Orfeó, dirigits encara per Anna Camps que ha estat directora musical de la coral durant 31 anys però que deixa la batuta a Joan Boix, els han acompanyat amb conegudes cançons com Desembre Congelat o Santa Nit.

La comitiva, formada per una cinquantena de cantaires i actors, ha seguit pel carrer del Castell, la plaça de la Biblioteca, i fins a la plaça de Sant Joan, amb escenes que han tingut protagonisme de Lluquet, Rovelló i Satanàs, així com dels àngels Sant Miquel i Sant Gabriel. S'han representat quadres del text de Folch i Torres, i enguany s'hi ha afegit la novetat de la pirotecnia. I és que en arribar a la plaça de Sant Joan poca gent esperava que trobar-se el Grup de Diables de la Xera, que ha amenitzat l'escena en què els protagonistes estan a punt de conèixer més bé que no voldrien la caldera de Pere Botero.

Per acabar Lluquet i Rovelló també han cantat. Ho han fet amb acordió i tres cançons plenes d'ironia escrites per l'ocasió i dedicades als gairebé cent anys de vida de l'Orfeó Nova Solsona, a l'adéu d'Anna Camps al capdavant de la direcció musical i a les singularitats d'un 2016 marcat, segons els pastorets solsonins, per la mort de molts noms famosos, les eleccions espanyoles i el fet que "aquest coi d'americanos han votat Donald Trump", ha recordat una estrofa rebuda entre rialles. Tot plegat ha acabat amb un berenar de coca i xocolata.