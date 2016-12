La regidoria de Joventut prepara a Solsona dues activitats per a abans de Reis

La regidoria de Joventut de Solsona programa dues activitats gratuïtes per a la població d'entre 12 i 18 anys amb motiu del parèntesi nadalenc i coincidint amb la primera setmana de gener. D'una banda, es torna a dur a terme el taller de cupcakes i galetes decorades, que conduirà novament Karina Fernández, els dies 2 i 3 de gener, d'11 a 2/4 d'1 del migdia al Casal Cívic Xavier Jounou. Les inscripcions estan obertes fins avui, divendres, 30 de desembre.

D'altra banda, enguany, i com a novetat, s'ofereix un curs per aprendre a jugar pàdel. El curs es durà a terme el 5 de gener a les pistes municipals i anirà a càrrec del professor Jordi Vargas. Té una hora de durada amb un màxim de quatre jugadors. Al moment de la inscripció, a més, es donaran els torns, que estaran repartits de 10 del matí a 1 del migdia. Qui tingui raqueta pot dur-la, però, si no, se'n facilitaran. Les places són limitades i les inscripcions estan obertes fins al 3 de gener.