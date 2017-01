Solsona inicia amb un ple l'ambient per la festa dels Reis a les comarques centrals

Solsona té ganes que arribin els Reis. I els pobles i comarques del voltant també. Passada la festa de Cap d'Any i amb el dinar d'Any Nou encara per pair, els nens i les seves famílies de Solsona, pobles de la comarca i d'altres més allu-nyats com Cardona, Súria o Manresa, es van abocar ahir a la tarda en la rebuda dels patges reials, que a la capital comarcal es viu com quelcom més que un tràmit d'emissaris. L'acte de rebuda dels patges a Solsona es consolida any rere any com el primer d'encetar l'ambient de Reis a les comarques centrals.

Centenars de nens es van concentrar a la plaça Major per entregar les cartes als enviats de ses majestats i, fidels al seu costat, als escribes, els quals van prendre nota dels desitjos de regals en els seus llibres i amb plomes gegants. Tot un primer acte per a la nit màgica de dijous. Com és costum en els últims anys, la plaça va quedar petita per rebre la munió de nens que volien fer saber als patges els seus desitjos i dir-los que a casa ja ho tenen tot a punt per rebre els regals. Un dels grans llibres dels escribes anunciava també comandes de carbó, fet que va inquietar alguns infants. Tot i que l'acte va començar a les sis, a quarts de vuit del vespre la cua per arribar als emissaris reials encara era llarga. La cerimònia va ser possible gràcies a una seixantena de voluntaris del Grup de Teatre Lacetània, dels Trabucaires de Solsona, de l'Escola Municipal de Música i de la Coral Sant Jordi, els quals van rebre el suport de personal de l'Ajuntament. La regidora encarregada de la festa, Sara Alarcon, va apuntar que «ja fa uns anys que fem un esforç per mantenir aquesta tradició incorporant figures com els escribes o els alumnes de l'Escola de Música... això i l'ambient nadalenc que hi aporta l'arbre, fa que sigui un dia molt especial». Ahir un quartet de saxo i la coral van amenitzar l'espera per saludar els patges, que tothom va fer estoicament a pesar d'un fred intens.