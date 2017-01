La cavalcada de Reis de Solsona continua apostant per la proximitat

Els Reis d´Orient arribaran a Solsona dijous a dos quarts de set de la tarda per la mateixa entrada de la ciutat dels darrers anys, l´avinguda del Cardenal Tarancón, i seguint el mateix itinerari, que potencia la proximitat de Ses Majestats amb el públic a partir d´un tram a peu. Un centenar de persones voluntàries d´entitats i a títol particular es mobilitzen per fer possible la vetllada més màgica de l´any en aquesta cita organitzada per la regidoria de Cultura.

Enguany com a novetats hi ha la col·laboració de Lacetània Teatre, que ja va ser-hi present en la visita prèvia dels patges; l´estrena de nous vestits i armadures dels armats del seguici, i la participació de sis malabaristes de foc i llum. També integren la rua l´estel humà, hebreus, portadors de torxes i escribes. Com és habitual, col·laboren en aquest acte l´Agrupament Escolta Pare Claret, l´Esplai Rialera, l´Orquestra Patinfanjàs, la Fundació Volem Feina, el Centre Excursionista del Solsonès i els Trabucaires de Solsona.

Els tres Mags i els patges arribaran a la ciutat en una carrossa, precedida per l´estel de Betlem, que passarà per la plaça del Camp fins arribar al portal del Castell. En aquest punt els il·lustres prohoms seran rebuts per l´alcalde, regidors de la corporació i la pubilla i les donzelles d´honor. Melcior adreçarà un missatge als infants i les famílies solsonines, abans que el seguici continuï a peu, acompanyat dels trabucaires i amb la música de l´Orquestra Patinfanjàs, pel carrer del Castell fins a la catedral. Els infants podran acostar-se a saludar personalment les personalitats visitants, que repartiran caramels tous sense gluten.

Una vegada al temple, es durà a terme l´ofrena a la imatge de l´infant Jesús a la capella del Claustre. La darrera parada dels Reis a la ciutat serà a la residència d´Amisol, on lliuraran un obsequi a cada usuari, gentilesa de l´Ajuntament. A la tarda, abans de la cavalcada, un emissari dels tres Mags visitarà els usuaris de la clínica i l´Hospital Pere Màrtir Colomés per fer-los entrega també d´un petit present.

Per motius de seguretat, la regidoria de Cultura trasllada a la ciutadania una sèrie de consells facilitats per la Direcció General de Protecció Civil:

. Si el fred és intens, portar roba adequada.

. Dur calçat adequat per evitar lesions.

. Estar atents a les indicacions del personal de seguretat.

. No empènyer mai per accedir a una zona.

. No deixar que els menors pugin a cap element del mobiliari urbà per veure-hi millor. És preferible que els adults els pugin a coll si cal.

. No acostar-se mai a les carrosses.

. No creuar pel mig de les carrosses.

. En cas de detectar alguna incidència, informar-ne immediatament el personal de seguretat i, si cal, trucar al 112.