Solsona incrementa els incentius per a empreses davant l´elevada demanda

Fins a 20 empreses s'han beneficiat el 2016 de la línia d'incentius per al foment empresarial i la creació d'ocupació de la regidoria de Promoció Econòmica de Solsona. L'import total concedit ha estat de 28.674 euros, una xifra el 42,5% superior a la de l'any anterior. L'assignació inicial era de 25.000 euros, però «atès el volum» de sol·licituds, la regidoria que encapçala Lluís-Xavier Gonzàlez va decidir ampliar la partida «amb pressupost que no s'havia exhaurit». En aquests moments, sobre la base de la convocatòria del 2017, que serà la cinquena, se sap que aquesta partida pressupostària s'ampliarà a 30.000 euros.

La intenció és incentivar la modernització a les empreses i la creació de llocs de treball. El 2017 es crearà també una línia específica per a autònoms dotada amb 10.000 euros, arran d'un acord del govern municipal i el PDECat en l'aprovació dels pressupostos.

Dels incentius per a empreses atorgats el 2016, el volum més important, 12.471 euros, ha estat per a negocis existents, amb la intenció de fomentar-hi la innovació i millorar-ne la competitivitat.

Per a noves activitats, s'hi ha destinat 10.204 euros, mentre que 6.000 euros han servit per subvencionar vuit nous llocs de treball que s'han creat en sis empreses.

Així, fins a dotze dels negocis que s'hi han acollit són activitats que ja existien, mentre que els altres vuit són de nova creació. Deu sol·licitants més han quedat fora de la convocatòria en no reunir els requisits o bé, tot i complir les bases, haver-se presentat una vegada exhaurits els fons.

Tots els expedients dels sol·licitants han estat valorats pel comitè executiu de Solsona Co, que és l'òrgan constituït per agents públics i privats que fa la proposta de resolució a la junta de govern local perquè l'aprovi. Entre les activitats comercials engegades amb els ajuts, hi ha espais terapèutics i esportius; una perruqueria; un establiment de venda de vins i degustació; un negoci de muntatge i manteniment de granges d'animals; un taller de reparació de vehicles; una indústria de fusteria d'alumini industrial; un establiment de restauració i venda d'antiguitats i artesania; i un negoci de màquines expenedores.