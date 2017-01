Jordi Vilar, Esparsala Shop i Òptica Roure, millors aparadors nadalencs de Solsona

L´impacte visual i l´originalitat del suggestiu aparador que l´empresa Jordi Vilar té instal·lat a Cal Perejan, al número 2 del carrer de Sant Cristòfol, amagat darrere quatre espiells, li ha valgut el primer premi del novè Concurs d´aparadors per Nadal de Solsona, al qual han participat una trentena d´establiments. El segon més ben valorat ha estat el de Esparsala Shop, al número 16 de l´avinguda dels Països Catalans. L´Òptica Roure, al número 1 del carrer de les Llices, repeteix guardó enguany com a tercer classificat. En aquests dos darrers casos, el jurat ha va valorat especialment l´elegància i la creativitat.

El jurat d´aquest concurs, convocat per la regidoria de Promoció Econòmica i Turisme a través de l´Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, ha estat integrat per representants de l´Agència, la UBIC, el cicle formatiu de Comerç de l´Escola Arrels II i l´Associació per a la Promoció dels Productes Artesans i de Qualitat del Solsonès. El lliurament de premis tindrà lloc divendres vinent, dia 13, a les set de la tarda a la sala de plens del consistori solsoní.

Jordi Vilar s´endurà 200 euros i una placa especialment editada per l´ocasió. El seu muntatge és obra de Roser Melero, Ton Casserras i Tate Casserras. Es tracta d´un naixement auster, despullat d´ornaments, que té com a contrapunt l´escalf de la llana, record de vells estables i nits al ras. Serigrafiat al vidre s´hi llegeix el fragment d´un poema de J. V. Foix que fa referència a l´aproximació dels Reis a Betlem. Els espiells, distribuïts a diferents altures, tal com expliquen els seus autors, "conviden el públic de totes les edats a interpretar allò que veuen". Amb un aparador annex "es connecta directament la proposta estètica amb els materials naturals que l´empresa comercialitza", en aquest cas la llana d´ovella com a aïllant tèrmic.

El segon premi, de 100 euros, és per a Esparsala Shop, que vol transmetre la idea sobre l´art de regalar: "Encertar el regal és tot un art", expliquen les responsables de l´establiment. En aquest aparador s´hi exposen regals realitzats amb estructures de fusta que "contenen alguns dels suggeriments per triomfar aquestes festes".

L´Òptica Roure, per la seva banda, és premiada amb 50 euros per una decoració que recrea el perfil completament blanc d´un paisatge urbà que recorda Praga, complementat amb una il·luminació interior. L´objectiu és evocar la calidesa de les llars en un Nadal blanc.

L´objectiu del Concurs d´aparadors per Nadal, que va néixer el 2004, és fomentar la participació dels comerços solsonins en l´ambientació nadalenca als carrers i la dinamització dels eixos comercials. Els membres del jurat ja han valorat la incorporació de novetats en la propera convocatòria.