Una munió de nens i nenes rep els Reis a Solsona

La cavalcada de Reis de Solsona ha continuat apostant avui al vespre per la proximitat amb un viscut tram del recorregut a peu. Els tres Mags i els patges han arribat a la ciutat en carrossa, però ha estat al portal del Castell on el seguici ha viscut el seu punt àlgid. Allà els esperaven l´alcalde David Rodríguez, que els ha agraït la presència, i la pubilla i les donzelles d´honor. Melcior, el rei blanc, no ha desaprofitat l´ocasió per llançar un missatge als infants i demanar-los si havien fet bondat. El mag d´Orient ha rebut una resposta positiva unànime dels més xics i també algun somriure murri.

El seu missatge també ha tingut un record pels més necessitats i pels refugiats. "És l´hora d´ acollir´, ha dit.