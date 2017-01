La Confraria del Claustre nomena president el solsoní mossèn Besora

Mossèn Josep Maria Besora i Olivera (Solsona, 1942) és des del 22 de desembre el nou president de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre i administrador eclesiàstic de la Vint-i-quatrena, que n'és l'òrgan de govern. El mossèn solsoní pren el relleu al capdavant

d'un ens que té els orígens al segle XV i que és anterior a l'existència del mateix Bisbat de Solsona. Besora ha estat nomenat president després de la renúncia de qui ocupava el càrrec des del 2014, el també solsoní Josep Sierra.

De tracte proper, mossèn Josep Maria Besora va ser ordenat sacerdot el 25 de juliol del 1966. Als seus inicis, va ser vicari de Verdú i de Puig-reig, on encara hi té vincles.

Ha estat capellà a l'Uruguai durant 10 anys i, entre d'altres, rector de Vilanova de Bellpuig, Bagà i Sant Llorenç de Morunys.

«Com a fill de Solsona sento molta responsabilitat i molt respecte [per la posició de president de la confraria]», explica. «Abans d'entrar al seminari vaig ser a l'escolania del Claustre i hi cantava missa cada dia de l'any a 2 quarts de 8 del matí», apunta. Encara és al calaix de les idees però a la confraria un dels projectes de futur que s'estudia és l'adequació d'un espai museïtzat per a la marededéu del Claustre, una imatge del segle XII que és també una significativa talla de pedra del romànic català.

L'espai, que és un projecte pendent que s'arrossega de fa temps i que la confraria va deixar en pausa el 2014 per dificultats en el finançament, és una iniciativa «que s'està cuinant», aclareix Besora. Mossèn Besora va estrenar-se en públic, com a president i administrador, la vigília de Reis, rebent ses Majestats a la catedral de Solsona en la tradicional adoració al nen Jesús de la capella del Claustre.

Fill de Ramon Besora, activista cultural injustament oblidat, Josep Maria Besora és una persona amb un fort vincle amb la música coral i el teixit cultural. Durant 20 anys va fer de mossèn a la Segarra. I a Sant Guim de Freixenet hi va fundar, per exemple, la coral infantil. Va dirigir-la en un acte al Palau de la Música. Però no en vol presumir. «Sóc un director d'espardenya», assegura.

La Confraria de la Mare de Déu del Claustre és l'entitat que vetlla per promoure la devoció i el culte a la patrona de Solsona i que té uns 500 confrares. La vint-i-quatrena n'és l'òrgan de govern, i la formen 28 confrares, quatre dels quals són administradors i representen els estaments socials: l'eclesiàstic, el gaudí (que aplega els titulats universitaris), l'artista i l'artesà. El president pertany a l'estament eclesiàstic.