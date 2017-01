Els pobles valoren l'actuació a camins però volen més inversió

El Consell Comarcal del Solsonès ha finalitzat recentment el projecte d'execució i reparació de la plataforma de diversos camins d'interès comarcal, després d'una actuació que ha tingut un cost total d'uns 20.000 euros. Segons fonts de l'ens, aquest any s'han pogut destinar més recursos a l'arranjament de vials, «a banda de per la inversió anual [en aquesta qüestió], gràcies a la contenció de la despesa en l'execució del pressupost i a la col·laboració dels ajuntaments, els quals s'han fet càrrec de part del cost». Els alcaldes de pobles petits de la comarca hi demanen, però, més inversió.

«Des d'aquesta legislatura, després d'anys en què s'havia actuat, el manteniment de camins ha tornat a quedar en mans dels municipis, on no hi ha prou pressupost», explica Joan Solà, alcalde de Riner. Joan Vilà, alcalde de Lladurs, hi afegeix que «és perquè la partida es concentra en l'actuació a uns pocs camins, mentre que la tasca de manteniment recau en els ajuntaments». Ambdós creuen que és important obtenir ajuda en la neteja, desbrossat i adequació d'uns camins que, en molts casos, no tan sols donen accés a masies, sinó que «són eixos que vertebren el territori, pals de paller de la comarca que porten d'un municipi a l'altre», reflexiona Solà.

Per la seva banda, Jordi Casellas, alcalde de Pinós, comenta que «és veritat que, en els temps que vivim, costa més poder actuar en aquests camins». Casellas està d'acord que els alcaldes vulguin «més celeritat», però també diu que «la qüestió és que s'hi pugui anar treballant, com s'ha fet aquesta vegada».

En la darrera actuació comarcal, d'un cost de 20.000 euros, s'han dut a terme accions puntuals. Entre d'altres, s'ha substituït el paviment malmès per paviment nou, a base de formigó armat o bé de mescles bitumisoses en calent. El gruix de les obres s'ha dut a terme en quatre camins: el camí del Cap del Pla a Timoneda al municipi de Lladurs; el camí de Sant Salvador a Llobera i la carretera de Su a Ardèvol, tant al municipi de Riner com a la banda de Pinós.

Els ajuntaments s'han fet càr-rec del 17% del cost de les actuacions. Des del govern de l'ens comarcal, s'ha destacat la tasca «de cooperació» amb els consistoris.

El territori té una extensa xarxa de camins que van ser objecte del Pla de Camins entre el 2007 i el 2011, i que, segons sosté Vilà, requereixen unes actuacions de manteniment regulars .