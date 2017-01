El 90% de les associacions de Solsona fa servir el web per reservar equipaments

El 90% de les associacions que hi ha a Solsona ja fan servir l'aplicació del web municipal que els permet reservar dia i hora per fer servir els equipaments de la ciutat. Així ho assegura Sara Alarcón, regidora de Cultura. Es tracta d'un apartat del web de l'Ajuntament que funciona –explica– des de fa un any, i que facilita la programació d'activitats. El calendari digital també busca evitar que s'encavallin uns actes amb els altres.

El servei té en definitiva una bona acollida de les associacions culturals i esportives de Solsona, la majoria de les quals el fa servir habitualment. Tot i que el web també disposa d'agenda, l'aplicació permet que les entitats puguin visualitzar en una mateixa pàgina les convocatòries programades un mateix dia, setmana o mes.

L'aplicació va néixer com una iniciativa conjunta de les regidories de Comunicació, Esports i Cultura que pretenia donar resposta a una demanda de les entitats. Per realitzar la reserva d'un equipament municipal cal que els responsables de les associacions hi obrin un formulari sobre el tipus d'activitat, el dia i hora que es vol fer, la persona responsable i les dades de contacte. El tràmit no pressuposa la reserva automàtica de l'espai escollit, sinó que s'envia als tècnics municipals, que posteriorment contacten amb l'entitat interessada per confirmar que s'hi dóna el vistiplau.

Distribuir l'agenda solsonina

Un dels objectius de l'aplicació web és permetre a les entitats conèixer a priori quines activitats es faran i facilitar que tinguin la llibertat d'escollir una data d'acord amb el calendari, a més d'agilitzar el tràmit de reserva d'espais. «Així evitem que les iniciatives se solapin i acabin coincidint molts actes el mateix dia o cap de setmana», segons fonts de l'executiu local solsoní.

Fins i tot pot distingir-s'hi quines reserves estan aprovades, un cas en el qual la proposta apareix en verd; o en quins casos l'activitat és en vermell perquè encara està pendent de la confirmació dels tècnics municipals. Al servei s'hi accedeix a través d'un bàner situat al menú esquerre de la pàgina inicial i permet veure el conjunt d'activitats previstes al mes i els horaris, a més de la informació relativa a les instal·lacions i si és un acte esportiu o cultural.