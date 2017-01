L'Ajuntament de Solsona demanarà explicacions sobre la rifa de Sant Antoni

L'Ajuntament de Solsona demanarà a la comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès (Cofestas) que informi exactament de com preveu dur a terme la rifa de la celebració que enguany es fa el 21 i 22 de gener, després que l'entitat ecologista Ipcena hagi denunciat a la Generalitat que l'entitat hi sorteja anualment «un porc viu, un xai i dos galls».

L'entitat també ha reclamat a l'alcalde de Solsona, David Rodríguez (ERC), que no permeti el sorteig i que es busquin alternatives que mostrin sensibilitat i respecte pels animals. Segons Ipcena, «la llei de protecció dels animals prohibeix donar com a premi o recompensa qualsevol animal».

Abans de procedir a sancionar l'entitat, l'Ajuntament de Solsona donarà marge de temps a Cofestas perquè s'expliqui sobre com procedirà en la rifa de Sant Antoni, va assegurar ahir l'alcalde David Rodríguez. Els responsables de Cofestas no han volgut fer declaracions a aquest diari. Ara bé, després de la denúncia d'Ipcena, tot indica que el sorteig que es planeja fer no serà amb animals vius.

L'entitat ecologista Ipcena, amb seu a Lleida, va enviar recentment una carta al cap del servei de Fauna i Flora del departament de Territori i Sostenibilitat, Ricard Casanovas, per demanar-li que el Govern català anul·lés el sorteig que es fa cada any en el marc dels actes de Sant Antoni. Així mateix, Ipcena va reclamar al servei de Fauna i Flora que trametés una circular a la resta d'ajuntaments catalans recordant-los que les festes tradicionals han de complir escrupolosament la llei catalana de protecció dels animals.

Pel que fa el sorteig de la festa de Sant Antoni de Solsona, l'entitat demana concretament al govern de la Generalitat que «prohibeixi als organitzadors del sorteig que realitzin la rifa amb animals» i que «els obri un expedient». En la missiva, també reclamen que els fets es comuniquin al departament d'Interior i al d'Agricultura. Tot plegat perquè tant el cos de Mossos d'Esquadra com els Agents Rurals actuïn per evitar que l'acte es dugui a terme, si finalment aquesta és la intenció de Cofestas.