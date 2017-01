Suprimeixen la rifa d'animals vius de la festa de Sant Antoni Abat de Solsona

La Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès (Cofestas) ha decidit anul·lar el sorteig d'animals vius que se celebra cada any en el marc de les festes de celebració de Sant Antoni Abat a Solsona. En concret, enguany la rifa s'havia de fer el 21 i 22 de gener i l'entitat ja havia començat a repartir les butlletes. La decisió arriba després de la denuncia que ha interposat davant de la Generalitat l'entitat ecologista Ipcena en considerar que "la Llei de protecció dels animals prohibeix donar com a premi o recompensa qualsevol animal". La comissió organitzadora donarà als guanyadors del sorteig el valor dels animals que s'havien de sortejar –un porc viu, un xai i dos galls- en metàl·lic.

La Comissió de Fires i Festes de Sant Antoni Abat del Solsonès (Cofestas) ha informat que han decidit anul·lar el sorteig d'animals vius. La decisió s'ha comunicat després de la reunió que van tenir aquest dimarts al vespre amb l'alcalde de Solsona, David Rodríguez. El president de Cofestas, Ramon Erola, ha explicat a l'ACN que "enguany el sorteig el farem igual però suprimim el premi dels animals i, en comptes d'això, donarem el valor de cada animal en metàl·lic".

Erola ha volgut deixar clar que des de l'entitat organitzadora de la festa "mai hem maltractat cap animal" ni tampoc "els hem exposat en públic". En aquest sentit, el president de Cofestas ha apuntat que la seva intenció "no era violar cap llei" i ha assegurat que la rifa fa molts anys que es fa i "mai no hi havia hagut cap problema".

De cara l'edició de l'any que ve, Erola ha dit que hauran de replantejar el premi i eliminar el sorteig d'animals.