La Policia Local de Solsona realitza una campanya per sensibilitzar sobre el cinturó de seguretat

La Policia Local de Solsona realitza una campanya per sensibilitzar sobre el cinturó de seguretat

25 anys després de l´obligatorietat d´utilitzar el cinturó de seguretat, dins el nucli urbà de Solsona encara són molts els conductors que no tenen l´hàbit de cordar-se´l. Per aquest motiu, durant aquesta setmana i la vinent, fins al dia 20, la Policia Local realitza una campanya de sensibilització sobre els sistemes de seguretat passiva, inclosos els de retenció infantil.

L´objectiu d´aquesta iniciativa és sensibilitzar els conductors en matèria de seguretat viària també en la xarxa urbana, per convèncer la població que tant el cinturó de seguretat com les cadiretes s´han de fer servir sempre, per curt que sigui el trajecte i, en el cas del cinturó, a tots els seients del vehicle. L´ús del cinturó redueix a la meitat la gravetat de les lesions produïdes en un accident, mentre que la correcta subjecció dels passatgers menors d´edat redueix substancialment el nombre de víctimes mortals.

Multes de 200 euros

En finalitzar aquesta campanya, la Policia Local intensificarà la vigilància d´ús d´aquests sistemes i sancionarà qui infringeixi la normativa. Són faltes tipificades com a greus i es multen amb 200 euros en cada cas. Si qui no du el cinturó és el conductor, també es penalitza amb la pèrdua de tres punts del carnet.

El cap de la Policia Local, Josep Garcia, constata que a Solsona "encara manca prendre consciència dels sistemes de seguretat passiva dins el nucli urbà". Aquesta setmana en els controls d´un matí, el 50 per cent dels conductors aturats no utilitzaven el cinturó. La campanya d´aquests dies fa una especial incidència als centres educatius de primària i secundària de la ciutat en hores d´entrada i sortida, a l´entorn dels quals els agents aturen els vehicles.