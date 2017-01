La biblioteca de Solsona estrena un web que dóna veu als usuaris

La Biblioteca Carles Morató de Solsona enceta l´any amb més presència a Internet i la voluntat de fomentar la participació dels seus usuaris a través d´aquest mitjà. Així doncs, l´equipament estrena web, a l´adreça www.bibliotecasolsona.cat, des d´on es proposa difondre tots els seus serveis i les activitats que ofereix i des d´on també vol proporcionar un nou canal de participació a aquelles persones que fan ús de la instal·lació solsonina. El nou web neix amb l´objectiu de ser un espai d´informació dinàmic, una nova via de comunicació pels usuaris de la biblioteca. «Per tal que el web esdevingui un espai de trobada on aquests puguin fer aportacions», destaca la directora de la biblioteca, Ester Barniol.

A més dels apartats d´informació estàtica, com són els horaris, la descripció de la col·lecció i dels serveis; al web s´ha inclòs, doncs, una part dinàmica de notícies, activitats i recursos i una altra de participativa per formular preguntes, fer suggeriments, recomanacions, inscriure´s a activitats i rebre periòdicament el butlletí de notícies i novetats. Tot plegat es troba a través de la secció «Participa», a la que es pot accedir a través del menú principal del web.

En aquest apartat es pot fer ús, per exemple, del servei «Pregunta a la biblioteca», per fer arribar consultes a l´equipament; o utilitzar el formulari de suggeriments «jo recomano» per recomanar llibres, música o pel·lícules.

La nova pàgina ha estat confeccionada pel tècnic auxiliar de biblioteca Jose Alonso, membre del personal de les instal·lacions. El conjunt de l´equip ha intervingut, però, en el contingut. La intenció dels qui l´han fet ha estat, segons Barniol, que aquest sigui un web «amigable i accessible» i consultable des de tots els dispositius mòbils. A més, el web té un accés directe al catàleg Argus de les biblioteques del sistema de lectura pública de Catalunya. La previsió és mantenir-lo en constant actualització. D´altra banda, a partir d´ara la Biblioteca Carles Morató publicarà informacions d´actualitat relacionades amb els seus serveis i novetats a Twitter (@BiblioSolsona), un nou canal que, en quant a presència a les xarxes socials, s´afegeix a la pàgina que ja hi ha a la plataforma Facebook.