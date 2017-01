El Solsonès amplia el catàleg d'ocells aquàtics que hivernen al territori

El Solsonès continua ampliant el seu cens d'ocells aquàtics amb l'objectiu de conèixer i estudiar quines són les espècies que escullen el territori per hivernar-hi i la seva distribució. Aquest cap de setmana, el Grup de Natura del Solsonès i el Cos d'Agents Rurals organitzen una nova jornada de treball i estudi.

Aquesta activitat, coordinada pel departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, és oberta a tothom i concentra cada any amants incondicionals de la natura i famílies amb ganes de col·laborar i viure aquesta experiència pels voltants del Solsonès. Ahir a la tarda es va realitzar l'estudi de dormidors, i avui, en la seva dissetena edició, tindrà lloc la jornada per catalogar espècies diürnes. Es tracta d'un registre simultani que es durà a terme a les zones del pantà de Sant Ponç i la Llosa del Cavall, els dos espais on es concentren més aus hivernants en aquestes dates.

Els resultats d'aquesta recerca, però, són molt variables any rere any per factors com la climatologia, per exemple. Segons les dades del cens realitzat l'any passat, Fermí Sort, membre del Grup de Natura, ha destacat que «es van arribar a trobar 121 exemplars de 6 espècies diferents: corbs marins, bernats pescaires, ànecs collverd, cabussets, gavians argentats i gavines vulgars. Les espècies que localitzem aquest any poden ser diverses, varien cada any». A més, tenint en compte els últims estudis, s'han pogut veure espècies no tan comunes com l'àguila pescadora, el blauet i l'ànec mandarí.

Una de les conclusions a les quals s'ha arribat en els darrers anys és que l'arribada d'ocells té una tendència regressiva a causa de la variació de les temperatures del centre i el nord d'Europa, ja que no han estat tan baixes i, per tant, alguns ocells no han tingut la necessitat de desplaçar-se.

L'agent rural del Solsonès especialitzat en fauna Daniel Mañas destacava també la importància de l'afluència d'aquestes aus, ja que «són un indicador de la qualitat dels ecosistemes: si els ocells elegeixen els nostres territoris, és senyal que hi troben alimentació i són zones ben conservades». Mañas també afirmava que «la natura té un valor molt important que a vegades no se li atorga, i en canvi passen davant els interessos econòmics. Algunes activitats que organitzem a la natura es veuen afectades per la crisi».

A partir del cens que les entitats realitzaran aquest matí, doncs, el Solsonès sabrà un any més quins tipus d'ocell elegeixen el seu entorn natural per hivernar en aquestes dates.