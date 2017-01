El Solsonès vol promoure el turisme familiar amb noves rutes i activitats al territori

El Solsonès inicia el nou any amb l'objectiu d'incrementar l'afluència de visitants a la comarca i potenciar, encara més, el model de turisme familiar impulsat darrerament. Una de les principals prioritats dels responsables del Patronat de Turisme del Solsonès és la desestacionalització del turisme a partir de noves propostes dirigides a les famílies. Aquest és el tipus de visitants més comú a la comarca, però tot i així la intenció és potenciar-lo encara més a partir de rutes a peu o en bicicleta, destacant Solsona com a ciutat gegantera i mostrant la màgia del seu nucli antic.

D'aquesta manera ho ha explicat Josep Caelles, el president del Patronat de Turisme del Solsonès, que ha destacat que «cal tenir en compte de quina manera volem créixer turísticament, perquè hi ha models que no ens agraden. La nostra prioritat és ser respectuosos amb la comarca i l'entorn».

L'adaptació del turisme a les persones amb diversitat funcional és un altre repte per al patronat per a aquest 2017, encara que Caelles explica que «hi ha espais on és difícil aconseguir una bona accessibilitat, però, tot i així, no ens n'oblidem i hi treballem en la mesura del que sigui possible».

Aposta pel llegat barroc

El llegat barroc repartit arreu del Solsonès també és un important atractiu turístic de la comarca. La darrera acció que s'ha dut a terme per impulsar-lo ha estat l'obertura del centre d'interpretació Espai Barroc a la Casa Gran del Miracle, a Riner, que data del final del segle XVI. Aquest espai ofereix l'oportunitat de conèixer més a fons la història del Barroc en general i, a la vegada, el patrimoni del territori. A més, s'ha actuat en diverses esglésies per tal de donar visibilitat als retaules.

Tal com afirma Caelles, «la millora i augment del turisme està a les mans de tothom, com per exemple dels serveis de restauració, que darrerament han millorat molt. Des que vam entrar a l'Ajuntament, hem topat amb els deu anys més crítics econòmicament i amb pressupostos reduïts és difícil poder desenvolupar aquest sector». És per això, ha destacat, que «cal valorar també la implicació privada de col·lectius de gent que afavoreixen molt la comarca amb la seva diversitat d'ofertes. Tot i així, encara queda molta feina per a fer».

Caelles ha fet referència a una frase coneguda del territori per evidenciar que cal continuar treballant per posicionar turísticament la comarca: «la gran sort i la gran desgràcia del Solsonès és que es coneix poc».

Renovació de la web

El Patronat de Turisme del Solsonès ha presentat la seva nova pàgina web totalment renovada amb l'objectiu de reivindicar els atractius turístics de la comarca i, alhora, poder acostar-se a un públic més ampli gràcies a l'accessibilitat per mitjà dels telèfons intel·ligents i tauletes, i la presència a les xarxes socials.

El lloc web, que presenta un disseny totalment innovador, mostra totes les activitats turístiques que es poden dur a terme al llarg de l'any a la comarca i ofereix una guia de tots els establiments de restauració i hotelers, així com també informació de les festes, tradicions i dates assenyalades.

El portal ofereix la possibilitat de consultar la gran diversitat d'activitats al territori classificades segons tipologia. En destaquen, per exemple, les visites guiades que s'ofereixen a la ciutat de Solsona, on els assistents tenen l'oportunitat d'aprofundir en la història local tot fent un viatge en el temps; també, la visita a l'Ecomuseu de la Vall d'Ora; les passejades per diversos indrets de la comarca com la ruta del mirador de Querol i Prats de Bacies o la ruta per la serra del Verd. També és un atractiu la visita al Zoo del Pirineu.

Totes les activitats estan classificades segons si són o no accessibles per a persones amb diversitat funcional i també s'hi destaca si són ofertes d'interès per al públic familiar.