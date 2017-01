La crisi a la mancomunitat d´aigües del Solsonès fa dimitir Joan Solà

La crisi a la Mancomunitat d´Abastament d´Aigua del Solsonès (MAAS) ha acabat provocant la dimissió del seu president, Joan Solà (CiU). El fins ara president de l´organisme supramunicipal i alcalde de Riner deixa la mancomunitat d´aigües per discrepàncies internes dins de l´ens, després d´haver defensat davant la junta un informe del secretari en què «queda palès» que la llei no permet seguir contractant l´empresa DITEC, «perquè el seu responsable és fill del director tècnic de la MAAS», explica Solà. DITEC s´encarregava fins ara de la lectura de comptadors i anàlisi de l´aigua.

Segons ha exposat Joan Solà a Regió7, entre els membres de la junta hi ha divergència d´opinions respecte el futur de la relació contractual amb DITEC i interpretacions oposades sobre el què cal fer a continuació. «Malgrat que dos informes més, un d´un advocat especialista i un de l´Associació Catalana de Municipis (ACM) corroboren que hi ha un problema d´incompatibilitat i avalen el document signat pel secretari», sosté Solà. Paral·lelament, l´empresa té un informe propi que considera que el contracte és compatible.

Joan Solà, que en el passat ha estat president del Consell Comarcal del Solsonès, presidia la mancomunitat d´aigües des de 2015 i va comunicar dissabte passat la seva intenció de dimitir. «La meva marxa serà definitiva abans d´acabar la setmana», diu.

La incomptabilitat legal que hi ha d´entrada amb DITEC hauria provocat un retard en la lectura de comptadors de l´últim trimestre de 2016. Per aquest motiu, Joan Solà era partidari de contractar «d´urgència» una nova empresa. La situació de crisi dins de la mancomunitat d´aigües del Solsonès va sortir a la llum el passat dijous en l´últim consell d´alcaldes, arran que l´alcalde d´Olius, Antoni Márquez (Independents per Olius), advertís als presents que hi havia una tardança «greu» en la lectura dels comptadors que podia ocasionar «greuges» als usuaris. L´organisme presta servei a deu municipis del Solsonès i a Biosca.

«No és que jo digui que DITEC ha donat un mal servei, no es tracta d´això, però la mancomunitat, que ja fa una bona gestió, ha de complir, a més, amb la legalitat», es mostra convençut Joan Solà.