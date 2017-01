El Solsonès estalvia 70.000 euros l'any amb l'administració electrònica

El Solsonès estalvia prop de 70.000 euros l'any per l'ús de l'administració electrònica als ajuntaments. Ho va explicar Manel Sanromà, director del consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC), en una xerrada als 15 alcaldes del territori que va organitzar-se a la seu del consell comarcal. Les xifres presentades per l'AOC situen en 5,10 euros l'estalvi per habitant a la comarca.

Ajuntaments de municipis poc poblats, com el de Guixers que estalvia 34,14 euros per habitant; o el de Castellar de la Ribera, que guanya 23,65 euros per persona, en són els més beneficiats si es fa aquest càlcul per ciutadà. En global, Solsona va estalviar 14.983.65 euros l'any 2016. Mentre que dels pobles petits l'any passat destaca Olius, que reté 6.210,79 euros. Sense l'ús de l'administració electrònica, aquests són els diners que l'AOC estima que s'haurien acabat dedicant a paper i hores de funcionariat durant l'atenció de tràmits, gestió d'expedients i peticions de la ciutadania.

Els àmbits on es detecten més mancances són la gestió d'expedients, els taulers electrònics d'anuncis i edictes i les notificacions electròniques. L'ús de l'administració electrònica hi funciona, amb eines encara per implementar, a tots els municipis.

Navès, Olius, Sant Llorenç de Morunys i la Molsosa són els únics que, tot i tenir seu electrònica, no fan ús del tauler d'anuncis i edictes. Encara queda camí també per habituar-se a l'ús de l'eNOTUM, l'eina per trametre als ciutdans notificacions de forma electrònica i amb la qual es redueixen les despeses de correu postal; i de la Via Oberta, que facilita la transmissió telemàtica de dades i documents entre administracions.

«En donar al pas cap a l'administració electrònica i, per tant, complir amb la normativa actual, molts municipis rurals es plantegen si realment val la pena, perquè la mitjana d'edat de la població és prou alta com perquè sembli que un web amb aquestes funcionalitats no acabarà tenint ús», va reflexionar Jaume Sanromà.

«Però la veritat és que, per petit que sigui, acaba reportant un benefici i molta més agilitat en la tramitació de sol·licituds o expedients», va afegir la subdirectora de Tecnologia i Serveis de l'AOC, Marta Arderiu. Un dels elements que es va reivindicar va ser el paper del Consell Comarcal del Solsonès, que dóna suport en la matèria als ajuntaments.