Solà havia quedat sol a la mancomunitat d'aigües abans d'anunciar la seva marxa

El vicepresident primer de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS), Dani Rovira, nega que Joan Solà, fins ara president, hagi dimitit de motu propi sinó que haurà de plegar després que 9 dels 11 membres de l'organisme supramunicipal signessin dilluns una moció de censura contra ell. Solà s'hauria trobat sense gairebé cap suport després que l'alcalde d'Olius, Antoni Màrquez, l'acusés d'una mala gestió en l'últim consell d'alcaldes. Mentrestant, Solà manté que va ser el primer en dir que marxava perquè "legalment" no es pot continuar pagant a DITEC, l'empresa que fa la lectura de comptadors i que està dirigida pel fill del cap tècnic de l'ens.

Dins de la mancomunitat, formada per representants dels 11 municipis als quals l'organisme ofereix servei, hi ha unanimitat en assenyalar que els motius de l'adéu de Solà es corresponen al fet que la junta n'ha proposat el relleu. Tant membres del PDeCAT com d'ERC coincideixen en apuntar que la moció de censura va presentar-se dilluns en base a "la falta de celeritat" en la gestió de l'ens. Els dos vicepresidents de la mancomunitat, Dani Rovira del PDeCAT i Jordi Tugas d'ERC, estan d'acord en què tot ha acabat desencadenant-se "per la pèrdua de la confiança dels membres de la junta cap al president".

Dani Rovira sosté que en una reunió informal de la mancomunitat dissabte passat – durant la qual Joan Solà assegura que va expressar la voluntat de dimitir – el fins ara president no va dir en cap moment que hagués pres aquesta decisió i que posteriorment dilluns va signar-se, en canvi, una moció de censura contra ell. Una versió que es contradiu amb la feta pública ahir per Joan Solà.

La crisi a la mancomunitat va sortir a la llum el passat dijous quan l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez (Independents per Olius) va advertir que hi havia una tardança "greu" en la lectura dels comptadors que podia ocasionar "greuges" als usuaris. Joan Solà va explicar llavors que el retard venia donat per "la incompatibilitat legal" que impedia mantenir el contracte amb DITEC, l'empresa a qui l'ens encarrega aquesta tasca habitualment. Segons un informe del secretari, la incompatibilitat vindria donada, entre d'altres consideracions, perquè el responsable d'aquesta empresa és fill del director tècnic de la MAAS.

El vicepresident primer Dani Rovira sosté, però, que els motius per voler el relleu en la presidència no tenen en cap cas res a veure amb la compatibilitat o no de l'empresa sinó amb les mancances en la gestió de Solà.

Segons han assegurat fonts tècniques a Regió7, l'informe del secretari que advertia de la incompatibilitat de DITEC va segellar-se el passat divendres 13 de gener i estava avalat per l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i un professional independent. L'empresa té, en canvi, un informe propi que considera que el contracte és compatible. Amb tot plegat, els membres restants de la junta de la mancomunitat i signants de la moció de censura a Joan Solà prefereixen, de moment, no pronunciar-se sobre la qüestió i posen el focus de la marxa de Solà en "una gestió inexistent i poc resolutiva".

El ple de la mancomunitat en què es discutirà la moció de censura a Joan Solà està previst per dilluns 30 a les 12 del migdia.