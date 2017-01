Més de 110 infants del Solsonès participen en l´esport blanc escolar

Els centres educatius del Solsonès van iniciar ahir l'activitat inclosa en el marc del programa Esport Blanc Escolar, pel qual l'esquí esdevé una matèria més d'estudi dins l'assignatura d'Educació Física. El Consell Comarcal assumeix per tercer any consecutiu l'organització i gestió del transport, per bé que la participació creix enguany de 111 alumnes de tercer curs, el que suposa que per primera vegada s'hi sumen la pràctica totalitat de les escoles de la comarca.

L'escola Setelsis, l'escola Vall de Lord, la ZER del Solsonès i l'escola el Vinyet faran vuit sessions d'esquí alpí, de fons, surf i estil lliure a les estacions de Tuixén-la Vansa i Port del Comte. Els primers que van pujar a la pista van ser, ahir dimecres, els nens i nenes de la ZER i l'escola de la Vall de Lord, que van practicar esquí de fons a Tuixén. Així mateix, divendres serà el torn de les escoles Setelsis i Vi-nyet, que faran esquí alpí i surf de neu a Port del Comte.

Una de les entitats que desenvolupa un paper clau en l'activitat és el Consell Esportiu del Solsonès, el qual gestiona tota la logística de material, monitors i coordinació amb els centres i material.

El programa cerca l'impuls dels esports d'hivern en la població infantil de les comarques de muntanya i es finança a través de la Secretaria General de l'Esport i de la Diputació de Lleida. A les escoles de tot el Pirineu hi participen més de 850 nens i nenes.