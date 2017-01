Solà estava en minoria dins la mancomunitat abans de plegar

El vicepresident primer de la Mancomunitat d´Aigües del Solsonès, Dani Rovira, nega que Joan Solà, fins ara president, hagi dimitit de motu proprio, sinó que ha de plegar després que 9 dels 11 membres de l'organisme supramunicipal signessin dilluns una moció de censura contra ell. Solà s'hauria trobat sense gairebé cap suport després que l'alcalde d'Olius, Antoni Márquez, l'acusés d'una mala gestió en l'últim consell d'alcaldes.

Solà manté que va ser ell qui primer va expressar-los la voluntat de dimitir perquè «legalment» no es pot continuar pagant a DITEC, l'empresa que fa la lectura de comptadors i que està dirigida pel fill del cap tècnic de l'ens. Amb tot, els membres restants de la junta i signants de la moció de censura contra Joan Solà prefereixen no pronunciar-se sobre la qüestió de DITEC i posen el focus de la marxa del president en «una gestió inexistent i poc resolutiva».

Dins de la mancomunitat d´aigües, formada per representants dels 11 pobles als quals l'organisme ofereix servei, hi ha unanimitat a assenyalar que Solà no se´n va, sinó que la junta n'ha proposat el relleu. Tant membres de l´actual PDeCAT com d'ERC coincideixen a dir que la moció es basa en «la falta de celeritat» de la seva gestió.

Els vicepresidents de la mancomunitat, Dani Rovira, regidor de Lladurs per CiU, i Jordi Tugas, d'ERC i edil d´Olius, estan d'acord que tot s´ha desencadenat «per la pèrdua de confiança» dels membres de la junta cap al president, alcalde de Riner també per Convergència. En aquest sentit, recorden el caràcter «apolític» de l´ens, «dirigit a garantir el subministrament d´aigua als pobles».

Rovira sosté que dissabte en una reunió informal de la mancomunitat – durant la qual Joan Solà assegura que va expressar la voluntat de dimitir – el fins ara president no va fer-los en cap moment partícips d´aquesta decisió. En canvi, dilluns va signar-se una moció de censura contra ell. Una versió que es contradiu amb la feta pública per Joan Solà, que insisteix que hi ha un informe del secretari en què consta «que no es pot contractar l´empresa DITEC per a la lectura de comptadors ni per a cap altre objecte». DITEC té un informe propi que estableix que el contracte és compatible, i fonts properes a l´empresa consideren que és «una mentida i una falsetat» que hi hagi incompatibilitat.

Aquest diari també s´ha posat en contacte amb el director tècnic de la mancomunitat, Alexandre Freixes, que ha preferit no fer declaracions. Fonts internes de la mancomunitat han confirmat a Regió7 l´existència de l´informe del secretari, segellat i signat amb data del 13 de gener, així com el fet que estaria avalat per l´Associació Catalana de Municipis (ACM) i un advocat.