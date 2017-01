El centre sanitari fitxa un nou metge per millorar el servei

El Centre Sanitari del Solsonès ha incorporat un nou metge a la plantilla que li permetrà reestructurar el personal amb la intenció d'oferir una millor atenció a l'usuari. Així ho va explicar, dijous al vespre al ple del Consell Comarcal del Solsonès, la consellera comarcal de Salut i presidenta executiva de l'organisme, Maria Pilar Fons. Es tracta d'un metge que va entrar a treballar el dia 9 de gener a l'àrea d'atenció continuada, urgències i amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). «Aquesta nova persona ens permet canviar una mica totes les agendes i reformar el funcionament genèric del centre sanitari», va exposar Maria Pilar Fons.

Fons va ser prudent perquè «fa una setmana i escaig que hi és», però va mostrar-se confiada que el nou doctor seria una peça que facilitaria el repartiment de tasques i horaris. La contractació de metges havia estat un dels objectius que van posar-se sobre la taula el mes de novembre passat quan el Centre Sanitari del Solsonès va aprovar el pressupost per al 2017. La necessitat de treballar per evitar la saturació del servei en moments puntuals n'és un dels motius. Maria Pilar Fons no va detallar el nom del nou doctor de l'equipament sanitari solsoní, però sí que va explicar que es tracta d'una persona originària de Mallorca i resident a Sanaüja, a la comarca veïna de la Segarra, i que els últims temps ha treballat en diversos punts del territori, com per exemple Roses i Campdevànol.

L'oposició va donar l'enhorabona per la contractació del nou metge. Robert Molas, conseller comarcal i regidor d'Olius per part del grup polític de CiU, va exposar la queixa d'una usuària i va convidar «a visitar la sala d'espera del Centre Sanitari i comprovar l'ambient que hi ha, fins i tot entre el personal».

Durant la sessió plenària van tractar-se, a més, altres qüestions. Així, van aprovar-se les bases per a la convocatòria de subvencions del Consell Comarcal per al 2017 i una moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania catalana.



Sis línies d'ajut per al 2017

El ple va donar el vistiplau a les bases de sis línies d'ajuts que concedirà durant el 2017. L'ens va aprovar un ajut per desenvolupar activitats de l'àmbit cultural i social per un valor de 2.000 euros i que preveu atorgar un import màxim per entitat d'entre 100 i 250 euros. També va aprovar-se la concessió d'ajuts a escoles i Ampes del Solsonès, per a la qual es disposarà d'un màxim de 3.300 euros. Hi haurà la concessió d'ajuts per a la promoció firal, el foment de l'esport i l'esport base. Així com ajuts individuals per a activitats escolars i extraescolars.