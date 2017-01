La biblioteca de Solsona crea dos clubs de lectura per a adults

La biblioteca Carles Morató de Solsona crea dos nous clubs de lectura per a persones adultes, que es trobaran un cop al mes a partir del mes de febrer.

El club de narrativa, que té per objectiu fomentar el gust per llegir i compartir l'experiència, les interpretacions i les opinions de les lectures. I el d'àlbums il·lustrats, per donar a conèixer aquesta tipologia d'obres, la majoria de les quals no tenen edat, i aprendre a analitzar-les, fomentar-ne la lectura atenta dels detalls i compartir-ne també les interpretacions.

Els llibres els proporcionarà en préstec la biblioteca i ambdues són activitats gratuïtes. Amb aquests dos, la biblioteca ja té nou clubs de lectura diferents.